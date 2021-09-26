سيـــاســة

حياة جيمي كارتر فى قصة مصورة من إصدار تايدال ويف

كاتب القصة: قلة من الرؤساء تحظى بسيرة إيجابية في الصحافة بعد انتهاء فترة الرئاسة
أحمد فراج 11:38 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21 11:38 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

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تصدر خلال أيام قصة مصورة جديدة عن حياة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر قبل أن يبلغ عامه السابع والتسعين في أول أكتوبر، وبذلك يعتبر كارتر الذي شغل منصب الرئاسة من عام 1977 إلى عام 1981، أحدث رمز ينضم إلى سلسلة القصص المصورة (بوليتيكال باور) “السلطة السياسية” التي تصدرها شركة تايدال ويف، بحسب وكالة رويترز.

ويسرد الكتاب الذي يُطرح يوم الأربعاء المقبل علاقة الحب التي بدأت قبل 75 عاما بين جيمس إيرل كارتر جونيور وزوجته روزالين وكذلك رحلته إلى البيت الأبيض ورئاسته لفترة واحدة وذلك من خلال رسوم للفنان مارتن جيمينيز.

كاتب القصة: قلة من الرؤساء تحظى بسيرة إيجابية في الصحافة بعد انتهاء فترة الرئاسة

وقال مايكل فريزل كاتب القصة في بيان “قلة من الرؤساء تحظى بسيرة إيجابية في الصحافة بعد انتهاء فترة الرئاسة، لكن حياة جيمي كارتر بعد الرئاسة تميزت بالخدمة دون فتور وبالتفاني للبلد الذي يحبه. وتبرهن إسهاماته الخيرية على أنه قائد وخادم حقيقي بكل معنى الكلمة”.

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وتنتج شركة تايدال ويف قصصا عن السياسيين منذ أكثر من 11 عاما ومن بينهم الرئيس الحالي جو بايدن ورؤساء سابقون مثل دونالد ترامب وباراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون ورونالد ريجان وريتشارد نيكسون.

كارتر الأطول عمرا بين رؤساء الولايات المتحدة

ويعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الأطول عمرا بين رؤساء الولايات المتحدة، 96 عاما، واحتفل مع زوجته روزالين بعيد زواجهما الخامس والسبعين فى يوليو الماضى، ليفتح الإثنان مخزنا غنيا بالأسرار .

وأجرت محطة «سي بي إس» نيوز الأمريكية حوارا معهما بهذه المناسبة، مؤكدة أن كارتر وزوجته، عاشا معا معظم سنوات العمر في بلدتهم بلاين بولاية جورجيا، حيث كانت روزالين أقرب أصدقاء روث، أخت كارتر الصغيرة .

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وقالت روزالين، وعمرها 93 عاما :«كان يزور أخته روث في المدرسة دائما، وكانت تتحدث عنه طوال الوقت، ووقعت أنا في غرام صورته التي علقتها في غرفة نومها» .

بينما تذكر كارتر أنه أخبر والدته بعد أول موعد مع روزالين بأنها هي الفتاة التي ينشدها، ولكنها رفضته عندما تقدم لخطبتها بعد ذلك بستة أشهر، مشيرة إلى أنها كانت تريد الوفاء بوعدها لأبيها المتوفي، بأن تتخرج أولا .

وتزوج الاثنان في 7 يوليو عام 1946، بعد تخرجه في الأكاديمية البحرية الأمريكية، وهو ما اعتبره كارتر «أهم شيء في حياته»، في حين وصفت روزالين التجربة بأنها «أكثر الأشياء روعة فكل شيء معه مغامرة».

زواج كارتر الأطول عمرا في التاريخ الأمريكي

و اعتبر التقرير هذا الزواج هو الأطول عمرا في التاريخ الأمريكي، 75 عاما منهم 4 سنوات في البيت الأبيض.

لكن كارتر قال :«لم يكن هذا الزواج بدون تقلبات، مما جعله مثيرا»، لكن السر في البقاء طويلا هو المساحة التي منحها كلاهما للأخر لفعل ما يخصه ».

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وأضاف كارتر:«كنا نتشارك تقريبا في كل شيء من مشاهدة الطيور إلى التزلج على الجليد، وصيد الأسماك، والذي مارساه في أكثر من 12 دولة حول العالم، بل واظبا على قراءة الإنجيل معا منذ 60 عاما».

وأنجب الزوجان أربعة أبناء ولديهما نحو 12 من الأحفاد وأبنائهم، وخططا للاحتفال بإحدى المدارس، حيث أهداها كارتر عقدا ماسيا منقوشا عليه رقم (75) الذي يرمز إلى «الذكرى الماسية».

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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