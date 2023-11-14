«حياة التركية» للمنتجات الصحية ترفع رأسمالها بمصر إلى 200 مليون دولار

رفعت شركة حياة التركية المتخصصة فى مجال المنتجات الصحية، رأسمالها بمصر إلى نحو 200 مليون دولار بزيادة تقارب 20 مليوناً، ضمن مخطط التوسع فى السوقين المحلية والخارجية، بحسب المدير العام «سينول كيسيرلى أوغلو».

وأضاف «أوغلو» لـ«المال»، أن «حياة» تخطط لإنشاء مصنعين ضمن استراتيجية الشركة للعام الجديد، إضافة إلى 5 أخرى تعمل حالياً فى العين السخنة وأكتوبر بطاقة إنتاجية مرتفعة لتلبية احتياجات السوقين المحلية والخارجية.

وذكر أن الشركة تهدف لزيادة قيمة استثماراتها من 530 حالياً إلى 650 مليون دولار بنهاية 2025، والتى تتضمن تطوير خطوط الإنتاج الحالية، بهدف رفع الحصة السوقية لمنتجاتها.

وأوضح «أوغلو» أن خطة تنفيذ المصنعين الجديدين تتضمن إنشاء الأول حاليًا ليتم افتتاحه بنهاية العام المقبل، فى حين تنتهى من الآخر فى 2025، لافتًا إلى أن %60 من إنتاجها يتم طرحه محليًا، والباقى للتصدير.

يذكر أن “حياة” تأسست فى تركيا عام 1937، وتعمل بصناعات مختلفة، مثل المناديل الورقية والمنتجات غير المنسوجة، والحفاضات، ولديها 49 علامة تجارية منتجة، وتعمل فى مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2022.

وأعلن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، منتصف أكتوبر الماضي، أن «حياة التركية» تدرس إقامة مشروع استثمارى فى مصر لصناعة الورق من جريد النخل، ضمن مخطط استغلال المخلفات الزراعية وإضافة قيمة اقتصادية.

وكان مصطفى دينيزير، رئيس مجلس الأعمال التركى المصري، توقع فى تصريحات سابقة لـ”المال” ضخ استثمارات تركية جديدة بالسوق المحلية بقيمة مليار دولار، منها 500 مليون سبق الإعلان عنها للتنفيذ خلال العامين الحالى والمقبل، ونصف مليار أخرى قبل نهاية 2025.