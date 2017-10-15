حياة إيجيبت ترفع استثماراتها إلى 278 مليون دولار

مرسي عزت- ياسمين فواز أطلقت شركة "حياة إيجيبت"، سلسلة جديدة من منتجاتها هذا العام وهي عائلة "بابيا وفاميليا" التي تضم عدد كبير من منتجات المناديل الورقية لتناسب جميع الفئات الاجتماعية والعمرية، لترفع بذلك حجم استثماراتها في السوق المصري إلى 278 مليون دولار،وذكرت شركة حياة إ

مرسي عزت- ياسمين فواز



أطلقت شركة “حياة إيجيبت”، سلسلة جديدة من منتجاتها هذا العام وهي عائلة “بابيا وفاميليا” التي تضم عدد كبير من منتجات المناديل الورقية لتناسب جميع الفئات الاجتماعية والعمرية، لترفع بذلك حجم استثماراتها في السوق المصري إلى 278 مليون دولار،

وذكرت شركة حياة إيجيبت التابعة لمجموعة “حياة كيميا” العالمية الرائدة في صناعة منتجات الرعاية الصحية، أن هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته منتجات الشركة السابقة المتمثلة في حفاضات “مولفيكس” و”بي بم” التي استحوذت على 20% من حصة السوق المصرية منذ انطلاقها عام 2012.

وتمثل عائلة “بابيا وفاميليا” مفهوماً جديداً لجودة المناديل الورقية، حيث تمنح عملائها فوائد عديدة عملية ونفسية، وذلك عن طريق خلق صلة وثيقة بين المنتج وشريحة العملاء المستهدفة ممن يعشقون التغيير والتطور ويؤمنون بأنهم يستحقون أفضل جودة بأسعار مناسبة.



وقال زكي أرماجان، المدير العام لشركة حياة إيجيبت”: “كان عام 2016 مليئاً بالنجاحات بالنسبة لنا”.

وأضاف “عقب استثماراتنا في مصانع إنتاج حفاضات الأطفال ونتائجها الناجحة، استثمرت مجموعة حياة نحو 125 مليون دولار أمريكي في مصنع إنتاج المناديل الجديد في العين السخنة”.

وأوضح أن مصنع إنتاج المناديل الجديد يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 70.000 طن من المناديل ويوفر 3000 فرصة عمل مباشرة للمصريين، فضلاً عن الآلاف من فرص العمل غير المباشرة للموردين والموزعين

وأشار إلى أن حياة إيجيبت سوف تواصل الاستثمار في علاماتها التجارية والقوى العاملة والشركات في مصر والعالم من أجل تحقيق أهدف النمو المستدام.”



وأضاف: “هدفنا هو إنتاج جيل جديد متطور من المناديل الورقية، وهذا ما دفعنا لإطلاق عائلة “بابيا وفاميليا” التي تُصنع في مصر منذ مايو 2017 وتعتمد في صناعتها على تقنيات عديدة منها تكنولوجيا “Visconip” التي توفر ملمس غاية في النعومة وتكنولوجيا “Easy Pull-Out” التي تسهل عملية فتح العبوة واستخدام أول ورقة بسهولة”.

يذكر أن مجموعة حياة هي واحدة من أكبر مصنعي منتجات المناديل الورقية في أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعمل مجموعة حياة في صناعة منتجات الرعاية الصحية منذ عام 1987 عبر تقديم مجموعة متنوعة من منتجات النظافة والمناديل والرعاية المنزلية، وتوظف مجموعة حياة كيما نحو 8000 عامل حول العالم في 14 مصنع للمناديل الورقية ومنتجات الرعاية الصحية والمنظفات المنزلية، كما تستمر في مواصلة نمو استثماراتها الدولية بأقصى سرعة.

