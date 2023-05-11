«حول الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة».. الداخلية تشارك في ورشة المكتب العربي للتوعية الأمنية (فيديو)

شاركت وزارة الداخلية في ورشة العمل التدريبية التي نظمها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، بالتنسيق مع الوزارة حول الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة العربية وأثره في دعم الصورة الذهنية لرجال الشرطة، وذلك في إطار اضطلاع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بدوره في تنمية وثقل مهارات الكوادر الشرطية العربية، من خلال تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية.

وشارك في الورشة عدد من ممثلى وزارات الداخلية العربية 12 دولة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

وتناولت ورشة العمل العديد من المحاور الهامة من بينها المبادرات الإنسانية والجهود التي تبذلها مؤسسات الشرطة العربية لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية (المرأة – الطفل – ذوى الاحتياجات الخاصة – كبار السن)، إلى جانب تجارب مؤسسات الشرطة العربية فى التواصل مع أفراد المجتمع والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني.

إضافة لتطبيقات على دور أجهزة الدفاع المدنى في تقديم العون والمساعدة للمواطنين، والدور المجتمعي لمختلف القطاعات الشرطية المعنية.

واستعرضت التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة، وخاصةً التجربة المميزة لوزارة الداخلية المصرية فى التواصل المجتمعي مع المواطنين، والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي تطلقها الوزارة لتحقق التواصل مع المواطنين.

وفي نهاية ورشة العمل اتفقت على عدد من التوصيات التي تدعم تطوير وتحديث إستراتيجيات وزارات الداخلية العربية الهادفة إلى دعم الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، إلى جانب تحقيق مزيد من التعاون بين وزارات الداخلية العربية ومنظمات المجتمع المدنى لتضافر تلك الجهود لإطلاق مزيد من المبادرات المجتمعية واعتماد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات الشرطية بشكل مميز، مع استمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية وعقد مزيد من ورش العمل للوقوف على الأطر المستحدثة للدور المجتمعي لأجهزة الشرطة.

يأتي ذلك استمرارًا للتعاون القائم بين وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية والأمانة العامة، لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو يوضح كواليس المشاركة في الورشة.