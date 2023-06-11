حورية فرغلي تعود للعمل الفني بفيلم ومسلسل تليفزيوني

تعود الفنانة حورية فرغلي الفترة المقبلة للعمل الفني بعد توقف دام سنوات بسبب معاناتها من أزمة صحية في الأنف والتي قامت على أثرها باجراء أكثر من عملية جراحية بسبب تغير شكلها السنين الأخيرة وأثر ذلك سلبا عليها .

حيث تشارك حورية فرغلي الفترة القادمة لتصوير فيلم سينمائي جديد ” الظلال المهجورة” ، سيناريو وحوار أيوب الحاجري وفكرة واخراج مجدي الجاهلي .

كما تقوم ببطولة مسلسل تليفزيوني جديد بعد عودتها لمصر وتدور أحداث في اطار من الأكشن والاثارة والتشويق ، تأليف جمال عبد القادر .

يذكر أن حورية فرغلي أثارت ضجة الأيام الماضية بعد تصويرها حلقة مع المذيع العراقي ” نزار الفارس” ، والذي أعلن انه قام بخطبتها في لقاؤه معه لكنها أنكرت ذلك تماما .

وعلقت حورية على مافعله نزار معها فقالت : صحيت من النوم لقيت خبر الخطوبة المتداول وهو مصور حاجات من الميكنج ومنزل إنى خطيبته، وهو أنا لما اتخطب هاتخطب قدام كاميرتين وأهلى وأهله مش موجودين”.

تابعت قائلة “أنا احترمته ودخلته بيتى وعملت البرنامج، وهو واضح إنه عاوز يعمل تريند زى موضوع رانيا يوسف، فحب يعمل كده تانى، والمفروض الراجل ده ميدخلش مصر تانى، وزعلانة إن كل فريق العمل والمصورين اللى معاه مصريين وموافقين معاه على اللعبة دى، ده أنا بنت بلدكم وفتحت لكم بيتى.