حورس للرعاية الصحية تبدأ خدمة القوافل الطبية الجمعة

الشاذلى جمعةبدأت مؤسسة حورس للرعاية الصحية والتنمية (HICD) خدمة القوافل الطبية الخيرية لعام 2018.كشف حسام ثابت، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن القافلة الأولى سوف تبدأ الجمعة المقبلة وذلك بمقر عيادات فيلومينا التخصصية بمدينة هرم ستى – خلف الانتاج الإعلامى- 6أكتوبر .ويكون موعد القافلة ي

الشاذلى جمعة

بدأت مؤسسة حورس للرعاية الصحية والتنمية (HICD) خدمة القوافل الطبية الخيرية لعام 2018.

كشف حسام ثابت، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن القافلة الأولى سوف تبدأ الجمعة المقبلة وذلك بمقر عيادات فيلومينا التخصصية بمدينة هرم ستى – خلف الانتاج الإعلامى- 6أكتوبر .

ويكون موعد القافلة يوم واحد فقط وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لسكان منطقه الواحات بمدينة 6أكتوبر .

وأضاف ثابت أن القافلة سوف تقدم خدمات الكشف طبى من خلال استشاريين بتخصصات القلب والاوعية دموية وكذلك الرمد وفحص قاع العين والأطفال بجانب الجلدية والعظام مع توافر اجهزه رسم قلب – موجات صوتية على القلب و تحليل طبية- جهاز فحص قاع عين – الادويه وأيضا العلاج والأدوية مجانآ و الفحوصات والاشعة بتكلفة رمزية.

وأكد أن مؤسسة حورس هي نموذج لتمويل التأمين الطبى متناهى الصغر لصالح غير القادرين يتم تطبيقه لأول مرة فى مصر من خلال مؤسسات العمل المدنى وتهدف مؤسسة حورس (HICD) لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع المصرى، وهى مؤسسة غير هادفة للربح وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، فيما تقوم كذلك بتنمية المجتمع وتوعيته فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية والتأمين الصحى.

