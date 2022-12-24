«حورس» للأدوية تحقق 1.3 مليار جنيه مبيعات في 6 شهور

حققت شركة «حورس» للأدوية مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات شركة «حورس» للأدوية التابعة لإيفا فارما إلى مليار مليار جنيه في عام 2021.

أكد الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إداره شركه حورس للصناعات الدوائيه، والعضو المنتدب لشركة إيفا فارما، سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بـ«الإيدز»، مؤكداً أن اختيار مسمى الحملة يأتي لأن فيروس نقص المناعة المكتسب HIV المسبب للأيدز «زي أي مرض» في طريقة انتشاره، وتشخيصه، وتوافر علاجه، وحق المريض في الدعم النفسي، وأن يحيا بدون تمييز.

أطلق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز»، وشركة «إيفا فارما» للأدوية ، حملة «زي أي مرض»، لمُحاربة التمييز ضد المرضى المصابين بالفيروس، والخوف المُجتمعي منهم، وهي الحملة التي تنطلق بالتزامن مع يوم الإيدز العالمي، الموافق الأول من ديسمبر في كل عام.

ثمن رياض أرمانيوس، رئيس شركة إيفا فارما، العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وإحداث نقلة نوعية في مصر، مؤكدا أن الجميع يأمل في هذا التوقيت إيجاد حل لكل المشكلات التي تواجه المستثمرين.

وأشار أرمانيوس، إلى ضرورة الاستفادة من تجربة دولتي الصين وفيتنام، موضحا أن فيتام تُصّنع منتج صناعي بقيمة 400 مليار دولار، وفيها مُصّنع معين مثل سامسونج والذي ساعدهم على النقلة النوعية في تقدمهم، بالإضافة إلى عمل تجربة ما يعرف بالوزارة العليا وقامت بدراسة احتياجات المستثمر الجاد ومساعدته والأهم هو النظر إلى احتياجاته ووضع خارطة عمل ومحددات وتابعت تذليل العقبات.