«حورس» للأدوية تحقق مليار جنيه مبيعات خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت «حورس» للأدوية مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال أول خمس شهور من عام 2023، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا».

أكد رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إداره شركه حورس للصناعات الدوائيه، أن شركته تهدف لتلبيه رغبات واحتياجات المواطن المصري في توفير علاج فعال، خاصة أن مشروع مصنع حورس مصمم طبقًا لقواعد التصنيع الاوروبي GMP و يوفر 1100 فرصة عمل وينتج المصنع أدوية متطوره للاستهلاك المحلي والتصدير، على إجمالي مساحه 125 الف متر مربع .

قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لـ «إيفا فارما» إن شركته انتهت من إنشاء مصنع جديد لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية، بطاقة إنتاج 90 مليون قارورة و50 مليون حقنة أنسولين سنويًا.

وأضاف «أرمانيوس» في تصريحات لـ «المال» أن المصنع الجديد من المقرر أن يبدأ في إنتاج الأنسولين، بداية من شهر يوليو المقبل كجزء من اتفاقية التعاون مع «إيلي ليلي».

وأبرمت شركتا «إيفا فارما» و«إيلي ليلي» اتفاقية في ديسمبر الماضي، بموجبه تزود الأخيرة مصنع إيفا فارما بالمادة الفعالة للأنسولين «API» بسعر مخفض، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا التصنيعية مجانًا.

وتابع «أرمانيوس»، أن المصنع يستهدف مليون شخص على الأقل سنويًا في البلدان منخفضة إلى متوسطة الدخل في إفريقيا. مؤكدًا العمل على وصول الأدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمرضى.

من المتوقع أن يزيد عدد المصابين بمرض السكري في قارة إفريقيا بنسبة 129٪ بحلول عام 2045 ليصل إلى 55 مليون شخص، وفقًا للاتحاد الدولي لمرض السكري « IDF»، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تأسيس الميثاق العالمي لمرض السكري عام 2021، وهي مبادرة عالمية لدعم الدول في تأسيس برامج صحية للوقاية من مرض السكري، وتوفير الأدوية للمرضى المصابين.

ويشمل أحد مبادئ هذا الميثاق، المشاركة مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق وصول الأدوية إذ تشجع منظمة الصحة العالمية الالتزامات والمساهمات نحو تحسين الوصول إلى الإنسولين، وإبرام الاتفاقيات التي تساهم في توطين صناعة أدوية السكري بالدول النامية.