«حورس» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 1.9مليار مليار جنيه في 2021

حققت شركة «حورس» للأدوية التابعة لإيفا فارما مبيعات بقيمة مليار مليار جنيه في عام 2021.

وزادت مبيعات شركة حورس للصناعات الدوائية، في الربع الأول من العام الجاري 22022 بنسبة 37.4%، بقيمة 532.2 مليون جنيه، وحصة سوقية 2%، مقارنة بنفس الفترة من 2021.

أكد منير ارمانيوس، رئيس مجلس إداره شركه حورس للصناعات الدوائيه، أن شركته تهدف لتلبيه رغبات واحتياجات المواطن المصري في توفير علاج فعال، خاصة أن المشروع مصنع حورس مصمم طبقًا لقواعد التصنيع الاوروبي GMP و يوفر 1100 فرصة عمل وينتج المصنع أدوية متطوره للاستهلاك المحلي والتصدير، على إجمالي مساحه 125 الف متر مربع .

‎ وأغلقت مجموعة إيفا فارما تطبيق بيع الدواء والمكملات الغذائية، وأصدرت بيانًا جاء فية:

صيادلة مصر الأفاضل،،، وردت إلينا شكاوى عدد من الزملاء، حول بيع مستحضرات خاصة بالشركة عن طريق برنامج إلكتروني يتيح تقديم خصومات عبر التعامل المباشر مع الجمهور، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق؛ حيث أن مجموعة شركات إيفا تضع نصب أعينها كلاً من مصلحة جموع المواطنين، والتخفيف عن كاهلهم، ولا يمكن أن نغفل بأي حال من الأحوال مصالح شركائها من ‎صيادلة مصر.

ونظرا لسوء التفاهم نوضح ، أن الواقعة تعود لبرنامج يجري العمل عليه بشكل تجريبي، ولم يتم إطلاق الخصومات سوى لتحقيق المصلحة المشتركة لكلاً من المواطن المصري والصيدلي؛ حيث يتم صرف المكمل الغذائي من أقرب صيدلية، وذلك في إطار تنشيط المبيعات في الصيدليات المختلفة لتلك المكملات الغذائية.

‎وعليه؛ فقد قررت شركة إيفا فارما وقف العمل على التطبيق، وذلك خلال ساعات معدودة من وصول الشكاوى إلينا. وختاماً، نؤكد إيمان شركة إيفا فارما الكامل بالمهنة المقدسة التي يقوم بها الصيادلة الشرفاء، مؤكدين حرصنا على العلاقات المتميزة التي تجمعنا بصيادلة مصر ونقابات الصيادلة المختلفة بالمحافظات، ونتطلع لمزيد من التعاون المشترك في المرحلة المقبلة.