حوافز مرتقبة للاستثمار فى تحلية المياه

■ الخرطوم تستضيف غدا اجتماعًا لبحث دراسات سد النهضةسمر السيدتعتزم الحكومة إتاحة حزمة حوافز للمستثمرين، لتشجيعهم على إقامة مشروعات تحلية مياه، بينها حوافز ضريبية، بحسب ما أعلنه محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية.أضاف فى تصريحات صحفية أمس، على هامش المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمري

■ الخرطوم تستضيف غدا اجتماعًا لبحث دراسات سد النهضة

سمر السيد

تعتزم الحكومة إتاحة حزمة حوافز للمستثمرين، لتشجيعهم على إقامة مشروعات تحلية مياه، بينها حوافز ضريبية، بحسب ما أعلنه محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية.

أضاف فى تصريحات صحفية أمس، على هامش المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية، عن إستراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية، أن التوجه لتحلية مياه البحر فى العلمين وجنوب سيناء يعتبر ضمن إستراتيجية الوزارة لسد احتياجات مصر المائية، التى تقوم على 5 محاور، من بينها تقليل استهلاك المياه، والتوسع فى إنشاء محطات كبيرة لتحلية مياه البحر، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، والاستفادة من مخزون مياه الآبار الجوفية.

ذكر أن هناك خطة بدأت العام الماضى، وتستمر حتى 2037، وتستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه، فى مشروعات تهدف لتوفير المياه وتنمية حصة مصر منها.

كشف عبد العاطى عن عقد مؤتمر عن أزمة المياه فى مصر، أكتوبر المقبل، لمناقشة الجوانب المتعلقة بالرى، ومشروعات التحلية، وغيرها.

قال عبد العاطى، إن العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف اجتماعاً، غدا وبعد غد، يجمع وزراء الرى، والخارجية، لبلدان مصر، وإثيوبيا، والسودان، وبحضور رؤوساء أجهزة مخابرات تلك الدول، لبحث استكمال دراسات تأثير سد النهضة على دولتى المصب، «مصر والسودان».

ذكر الوزير أن التغيرات السياسية فى أثيوبيا لا تؤثر على سير مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أنها تتم على مستوى الدول لا على مستوى الأشخاص.

وكان رئيس الوزراء الاثيوبى السابق ماريام ديسالين طرفا أساسيا فى كافة المفاوضات التى تمت بين الدول الثلاث حول ملف سد النهضة، قبل أن يستقيل منتصف فبراير، وبالأمس أدى “أبى أحمد” أدى اليمين الدستورية، خلفا له.