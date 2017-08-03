حوافز لمنطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية فى لائحة الاستثمار

سحر نصر: الوزارة متمسكة بمنح الامتيازات لتوسعات المشروعات القائمة تسوية 3 منازعات جديدة الأسبوع المقبل والاستثمارات الأجنبية ستتجاوز 10 مليارات دولارأحمد عاشوركشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مسودة لائحة قانون الاستثمار، تتضمن سلسلة من الحوافز لعدد من المشروعات القومية

سحر نصر: الوزارة متمسكة بمنح الامتيازات لتوسعات المشروعات القائمة

تسوية 3 منازعات جديدة الأسبوع المقبل والاستثمارات الأجنبية ستتجاوز 10 مليارات دولار

أحمد عاشور

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مسودة لائحة قانون الاستثمار، تتضمن سلسلة من الحوافز لعدد من المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها مشروعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت نصر لـ «المال» أن الحوافز تم اقرارها بناء على مشاركة فعالة من الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، وتم الأخذ فى الاعتبار المقترحات التى تقدمت بها شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت أن وزارتها متمسكة بمنح الحوافز التى أقرها قانون الاستثمار لتوسعات الشركات القائمة، كوسيلة لتشجيع وجذب المستثمرين، خاصة وأن عدداً واسعاً من الشركات العالمية تعتزم إجراء توسعات.

ولفتت إلى أن الشهر الماضى شهد إجراء توسعات كبيرة فى المشروعات، بدعم من إقرار قانون الاستثمار الجديد، وصرف مستحقات شركات البترول، التى قامت بإعادة ضخ تلك المستحقات مرة أخرى فى السوق المحلية.

وتوقعت «نصر» أن تتجاوز معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية حاجز 10 مليارات دولار بنهاية العام، وفقاً للتقديرات التى وضعتها الحكومة وأقرها مجلس النواب .

وقانون الاستثمار يمنح العديد من المشروعات مزايا، منها إمكانية استرداد 30 – 50 % من رأسمال المشروع، خصماً من الضرائب المستحقة، حسب طبيعة المشروع.

وغالبية الحوافز التى أقرها القانون للمناطق الأكثر احتياجاً التى يتم تحديدها بناء على تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .

من ناحية أخرى كشفت الوزيرة عن حسم 3 نزاعات، الثلاثاء المقبل، لمشروعات كانت متوقفة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كسلسلة من مجموعة تسويات تمت فى المنطقة لدعم الاقتصاد المصرى.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد أول أمس الثلاثاء مراسم توقيع عقود استثمار جديدة وتسويات مع 6 شركات، بمنطقة العين السخنة بالمنطقة الجنوبية لمحور تنمية قناة السويس، على مساحة 16.200 مليون متر مربع.

تشمل التسويات التى تم توقيعها الثلاثاء، اثنين من المستثمرين المحليين، هما شركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، التى تعمل مطوراً صناعياً بالقطاع التاسع بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة، لتنمية 2 مليونى متر مربع خلال 3 سنوات، وكذلك شركة البحر الأحمر للنحاس «السويدى»، بالقطاع الثالث بالمنطقة كمستثمر رئيسى.

يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية قامت خلال الشهر الماضى بتوقيع عقود 15 مشروعاً، وتسوية الملفات العالقة مع شركة السويس للتنمية الصناعية، ونجحت فى تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار.

