عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابا ونويبع، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء عبد الناصر العزب، “جهاز تنمية سيناء”، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وسراج سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، والدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، واللواء إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشئون المالية والاستثمار، والمهندس سامي سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إن اللقاء يأتي في إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق بقطاع السياحة، إلى جانب العمل على حل المشكلات، وإزالة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع المهم.

ولفت إلى الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع اتحاد المستثمرين، وتم خلاله مناقشة واستعراض عدد من التحديات والمعوقات، منها أهمية تفعيل مطار نويبع، وتقديم المزيد من التيسيرات في الإجراءات فيما يتعلق بالمنفذ البري، موضحاً أننا اليوم بصدد التعامل مع تلك التحديات، ودراسة عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم فى مضاعفة معدلات الحركة السياحية لكل من طابا ونويبع.

وأكد على أهمية التركيز على كفاءة الطرق الموصلة لهذين المقصدين السياحيين، والعمل على زيادة ماكينات الدفع الالكتروني بمختلف المناطق في المدينتين.

وقال رئيس الوزراء إنه سيقوم بصحبة الوزراء المعنيين، والمحافظين، بزيارة ميدانية قريباً لمدينتي طابا ونويبع، للتعرف على أرض الواقع على المشكلات التي تواجه المدينتين، ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة، لإعادة إحياء هذه الثروة العقارية السياحية، والعمل على بلورة رؤية متكاملة من جانب الوزراء المعنيين لمختلف أوجه التطوير المطلوب تنفيذها على أرض هاتين المدينتين.

وشدد على أهمية العمل على تشغيل الفنادق المعطلة في هذه المنطقة، مؤكدا استعداد الدولة لاتخاذ أي قرارات تساهم في دفع السياحة هناك.

واستعرض الفريق كامل الوزير موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيراً إلى أنه جار دراسة الطلبات المطروحة من جانب عدد من المستثمرين السياحيين، من خلال مجموعة من اللجان التي قامت بزيارة على أرض الواقع، لافتا إلى أنه سيتم بالفعل العمل على تطوير منفذ طابا، وجار العمل حاليا على تنفيذ العديد من مشروعات التطوير لعدة طرق ومحاور بنطاق المحافظتين.

وعرض الدكتور عاصم الجزار، ما قدمته الدولة من محفزات وتيسيرات للمستثمرين بوجه عام الفترة الأخيرة، وخاصة من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن هناك استعداداً لتقديم أية محفزات إضافية تساهم في نمو القطاع السياحي بهذه المنطقة.

وقال أحمد عيسى وزير السياحة ، أن لدينا فرصة كبيرة لنمو القطاع السياحي في هذه المنطقة الواعدة، لاسيما في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً، لدخول السائحين والانتقال بين البلدان المجاورة، لافتا إلى الزيارة الترويجية التي قام بها مؤخرا لإيطاليا، وشملت عرض مميزات مناطق طابا ونويبع، وما تتمتع به من مقومات، موضحا أنه تم الاتفاق على تنظيم رحلات ترويجية لهذه المنطقة الفريدة.

واستعرض محافظ جنوب سيناء، الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للسياحة في منطقة طابا، سواء للمستثمرين أو للسائحين، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتعلق بإجراءات الدخول عبر منفذ طابا، ومطار طابا، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، منوها إلى أن مطار طابا يعمل حاليا ويستقبل العديد من الرحلات.

وشرح المحافظ الإجراءات المتخذة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بمدينة طابا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات، لتحسين جودة الحياة، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

وأشار محافظ شمال سيناء، لما يتم اتخاذه من إجراءات لإتاحة المزيد من التيسيرات، وخاصة ما يتعلق بالدخول والخروج، إلى جانب ما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع السياحة.

وأشار محمد أبو موسى، إلى أنه سيتم بحث مختلف المطالب والتوصيات المطروحة من جانب المستثمرين السياحيين، بما يساهم في تيسير الإجراءات، ودفع حركة السياحة.

وتوجه المهندس سامي سليمان، بالشكر للحكومة على سرعة استجابتها وعقد مثل هذا الاجتماع لمناقشة ودراسة التحديات التي تواجه قطاع السياحة في طابا ونويبع، مستعرضاً عدداً من تلك التحديات.

واقترح مجموعة من التوصيات والإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذه التحديات، حيث أشار إلى أهمية إقامة مول تجاري بمنفذ طابا لعرض مختلف السلع والمنتجات المصرية، مؤكداً جاهزية اتحاد المستثمرين للمشاركة في تنفيذ هذا المول، ولفت كذلك إلى الاهتمام بالتوسع في إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة بكل من طابا ونويبع، بما يساهم في الترويج لهذين المقصدين السياحيين المهمين.

وطالب المهندس سامي سليمان، بزيادة الحوافز الممنوحة للمستثمرين السياحيين بقطاع طابا ونويبع، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، جذباً لمزيد من المستثمرين بالقطاع، قائلاً:” المستثمرون مستعدون لفتح مشروعاتهم وضخ المزيد من الاستثمارات”.

وأشار الدكتور محرم هلال إلى أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات للسائحين الوافدين، والتوسع في المزيد من المحفزات للمستثمرين السياحيين، دعما للاستثمار السياحي بقطاع طابا ونويبع.