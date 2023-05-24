حوافز لاستقطاب الكوريين.. السعودية تخطط لجذب 53 ألف سائح

بدأت الهيئة السعودية للسياحة في استهداف السوق الكورية بمقترحات غير تقليدية، مثل تقديم فرصة لإقامة مجانية لليلة واحدة في فندق للسائحين من كوريا الجنوبية الذين يمرون عبر السعودية، بحسب وكالة يونهاب.

وأقامت الهيئة السعودية للسياحة حدث حملة ترويجية للسعودية في فندق “ويسترن جوسون” بسيول يوم الإثنين، حيث أعلنت عن خطتها لاستثمار 1 ترليون دولار (حوالي 1,317 ترليون وون) على مدى السنوات العشر القادمة لجعل السعودية بلدا سياحيا على مستوى عالمي.

وتعتبر السعودية كوريا الجنوبية قاعدة للسياحة السعودية في آسيا، وتهدف إلى جذب 53 ألف سائح كوري جنوبي هذا العام.

وعلى وجه الخصوص، تخطط السعودية لإصدار تأشيرات العبور لمدة 96 ساعة للسائحين الكوريين الجنوبيين، وتوفير فرصة لإقامة مجانية لليلة واحدة في فندق عند العبور بالبلاد.

وتدير شركة الخطوط السعودية المملوكة للدولة رحلات مباشرة بين إنتشون والرياض منذ أغسطس من العام الماضي، ورحلات بين إنتشون وجدة اعتبارا من مارس من العام الجاري.

وقال كبير مسؤولي الأسواق في الهيئة السعودية للسياحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ “الحسن الدباغ”: «تؤثر كوريا الجنبية بدرجة كبيرة على سوق السياحة الآسيوية على أساس الثقافة الكورية. ولهذا السبب، قررنا إقامة حملة ترويجية للسعودية في سيول».