حوافز ضريبية تنتظر المشروعات غير الرسمية بقانون الصغيرة والمتوسطة

■ جامع: تخصيص باب كامل لها.. وتعريف موحد لـSMEs أحمد الدسوقىينتظر القطاع الغير رسمى حوافز ضريبية كبيرة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يبحثه حاليا مجلس الوزراء، بهدف تحفيزها للانضمام للقطاع الرسمى.وبحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية بالمجلس أمس، مشروع القانون الذى يهدف إلى تذلي

■ جامع: تخصيص باب كامل لها.. وتعريف موحد لـSMEs

أحمد الدسوقى

ينتظر القطاع الغير رسمى حوافز ضريبية كبيرة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يبحثه حاليا مجلس الوزراء، بهدف تحفيزها للانضمام للقطاع الرسمى.

وبحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية بالمجلس أمس، مشروع القانون الذى يهدف إلى تذليل جميع التحديات التى تواجه نمو وتوسع هذا القطاع، وتنظيمه بالنحو الذى يلائم طبيعته وحجم المشروعات العاملة به، لا سيما أن عدد المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر يبلغ أكثر من 2.5 مليون، توظف %75 من إجمالى القوى العاملة بمصر، وفقا لبيان مجلس الوزراء أمس.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إنه تم تخصيص باب كامل للقطاع غير الرسمى بمشروع القانون، كما تم وضع مجموعة من الحوافز لضم هذا القطاع بشكل رسمى.

وأضافت لـ«المال» إن هذه الحوافز ما زالت فى دور المناقشة مع وزارة المالية، متوقعة ان تلعب دورا هاما فى جذب القطاع الموازى للإنضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمى.

فى سياق متصل، قالت إن مشروع القانون يضع تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، سيتم الالتزام به من جميع الجهات التى تعمل فى تمويل هذه المشروعات، لافتة إلى أن هذا التعريف لا يختلف كثيرًا عن تعريف البنك المركزى لها.

وأضافت أن الجهاز سيبدأ على الفور فى تمويل المشروعات المتوسطة بعد إقرار القانون، مشيرة إلى عدم الاستقرار على طريقة الإقراض، إلا أنها فضلت تمويله بشكل مباشر، وليس عبر شركاء الجهاز المحليين، مثل البنوك، لافتة إلى أن حجم قرض المشروعات المتوسطة سيتراوح بين 20 و30 مليون جنيه.

ويعمل الجهاز حاليا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية فقط وفقا لقانون 141 لسنة 2004، فيما سيمنح القانون الجديد للجهاز الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة، من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر وتقديم خدمات الدعم الفنى.

ويتضمن القانون الجديد أحكامًا تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.