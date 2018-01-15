حوافز شركات المحمول للموزعين خلال الربع الأول

❏ سامح منتصر: %30 نموًا مستهدفًا خلال العام الحالىالمال ـ خاصأعدت شركات أجهزة الهواتف المحمولة لموزعيها ووكلائها المعتمدين، خلال الربع الأول من العام الجارى، برامج تحفيزية لحثهم على زيادة نسبة المبيعات.حصلت «المال» على نسخة من البرامج التحفيزية، شملت رحلات للسفر داخلية وخارجية، منه

❏ سامح منتصر: %30 نموًا مستهدفًا خلال العام الحالى

المال ـ خاص

أعدت شركات أجهزة الهواتف المحمولة لموزعيها ووكلائها المعتمدين، خلال الربع الأول من العام الجارى، برامج تحفيزية لحثهم على زيادة نسبة المبيعات.

حصلت «المال» على نسخة من البرامج التحفيزية، شملت رحلات للسفر داخلية وخارجية، منها هولندا، وفرنسا، وشرم الشيخ، أو الحصول على نسبة دعم على موديلات بعينها، شرط تحقيق مسحوبات شهرية قيمتها بين 500 ألف و1.8 مليون جنيه.

طرحت شركة سامسونج مصر للإلكترونيات 10 فئات من برنامج الحوافز، «elite وone وhero1 وero 2، وhero 3، وhero 4 ، وstar 1، وstar 2، وclub»، ورهنت صرف حوافز كل فئة بتحقيق المستهدف الشهرى من المبيعات، التى تبدأ من 10 ملايين جنيه بالنسبة لبرنامج elite، وحتى 25 ألف لبرنامج club.

اشترطت الشركة ضرورة تحقيق 100 % من التارجت، وتحقيق نسبة عرض 50 % للحصول على الحوافز كاملة، ويمنع التاجر نهائيا، حال تركيب لافتة لأى منافس.

حددت الشركة 3 موديلات من هواتفها، j7 core، وj7 prime وj7 pro يحصل بموجبها التاجر على دعم مادى يصل إلى 275 جنيهًا بالنسبة للجهاز الأول، الذى يصل سعره قبل الدعم إلى 3275 جنيهًا.

و180 جنيهًا لهاتف j7 prime، الذى يبلغ سعره 4180 جنيهًا، و200 جنيه لجهاز j7 pro البالغ 5200 جنيه، يبلغ 200 جنيه.

ويحق لبرنامج club تحقيق المستهدف الشهرى من أى من الموديلات سواء المدعومة من الشركة أو خارجه، وأعلنت الشركة عن عدم احتساب الطراز المدعم داخل المستهدف الشهرى أو أى حوافز معلنة.

ويقوم مسئولى شركة سمارت سبينس بإبلاغ التاجر بالتارجت الشهرى والأعداد المحددة من كل موديل من الموديلات المدعومة.

أما شركة تكنو موبايل التابعة لمجموعة ترانشن جروب الصينية، أطلقت رحلة للسفر لفرنسا، شرط تحقيق التاجر مسحوبات تصل إلى 600 ألف جنيه، لمدة 3 أشهر بقيمة إجمالية 1.8 مليون جنيه.

أطلقت شركة ARD GROUP الوكيل الحصرى لهواتف DOOGEE الإسبانية عن مسابقة تبدأ من الأول من يناير، حتى 28 فبراير المقبل، تتضمن تنظيم رحلة إلى مدينة شرم الشيخ لمدة 5 أيام، وصرف عمولات مادية قيمتها بين 50 و100 جنيه شهريا، شرط بيع 30 وحدة من جهاز X10، و14 من Shoot 2، و6 من y6، و8 من shoot 1، و2 من y6 piano

اشترط للاشتراك ضرورة تسجيل بيانات التاجر مع مندوب المبيعات المسئول عن المنطقة بينما طرحت شركة هواوى الصينية 6 برامج تحفيزية، هواوى لايت، وهواوى إكسبريس، وهواوى بيزنس، وهواوى فرست قطاعى، وهواوى فرست جملة، وهواوى vip.

يشترط البرنامج الأول تحقيق مبيعات شهرية من 10 إلى 39 ألف جنيه، للحصول على حافز تبلغ نسبته 1.5%.

أما هواوى إكسبريس يشترط من 40 إلى 249 ألف للحصول على نفس النسبة، وهواوى بيزنس من 250 ألف إلى 1.250 مليون للحصول على 1.25 %، بينما يحدد هواوى فرست قطاعى من 1.5 إلى 4 ملايين جنيه للحصول على 1 %، وهواوى فرست جملة من 1.5 إلى 4 ملايين جنيه للحصول على 0.75 %، أما هواوى vip يجب تحقيق 5 ملايين جنيه مبيعات للحصول على حافز 0.75 %.

وبحسب هواوى، فإن الشروط العامة المنظمة للبرنامج تتمثل فى صرف الحوافز للتجار المشتركين فقط، كما يجب على كل تاجر الاشتراك فى البرنامج وتسجيل اسمه من خلال مندوبين شركة هواوى، لتحديد شريحة البرنامج والمستهدف الشهرى.

يصرف 100% من نسبة الحوافز، حال تحقيق 100% من المستهدف، ويجب تسليم سرايل الأجهزة المباعة لبرامج لايت، وإكسبريس، وبيزنس، وفرست قطاعى للاشترك بالبرنامج.

كما أعدت الشركة برنامج تجار الجملة غير المشتركين فى برامجها تحت اسم «برنامج اللافتات الإعلانية».

وبموجب البرنامج يحصل التاجر على 500 جنيه، حال تثبت لافته على واجهة المحل، و250 بالنسبة لطاولات العرض، و350 جنيهًا حال عرض منتجات الشركة 35% بشرط تسليم 40 سيريل مفعل، بحد أدنى، أو فاتورة من الوكلاء بقيمة 30 ألف جنيه.

أما شركة iku طرحت 4 برامج هى السلفر، والجولدن، والبلاتينوم، والداياموند، والرويال، واشترطت حد أدنى للدخول فى المسابقة تحقيق مسحوبات شهرية تصل إلى 750 ألف جنيه.

أطلقت شركة الصافى وكيل هواتف شاومى الصينية فى مصر، رحله للسفر إلى مدينة أمستردام الهولندية، شرط تحقيق مسحوبات بقيمة 500 ألف جنيه شهريا، لمدة 3 أشهر، بإجمالى 1.5 مليون جنيه.

ويعتبر مالك المحل الشخص الوحيد الذى يحق له السفر، طالما كان اسمه مطابقا لبيانات المدونة بالبطاقة الضريبية والسجل التجارى.