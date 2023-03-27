حوافز إضافية لكباتن «أوبر» و«مرسول» في رمضان

طرحت شركتا “أوبر مصر” لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول، ومرسول لخدمات التوصيل حوافز إضافية لكباتنها خلال شهر رمضان.

وبحسب المنشور الذي حصلت “المال” على نسخة منه، سيحصل كابتن مرسول علي بونص بقيمة 400 جنيه مقابل توصيل 60 أوردر أسبوعيا، و500 جنيه لـ 70 أوردر ، و 700 جنيه لـ 90 أوردر ، و900 جنيه لـ 110 أوردر ، و 1000 جنيه لـ 120 أوردر .

وقالت الشركة إن الأسبوع يبدأ من يوم الأحد وينتهي يوم السبت.

على صعيد آخر ، طرحت شركة أوبر مصر عروضا ترويجية يوميا بقيمة 1500 جنيه لـ 10 شركاء سائقين مؤهلين للحصول عليها ، بالإضافة إلي عروض ترويجية أسبوعيا بقيمة 7500 جنيه مقدمة لـ 3 شركاء سائقين مؤهلين يتم اختيارهم كل أسبوع خلال رمضان ، وعرض ترويجي شهري بقيمة 35000 جنيه مقدم لشريك سائق مؤهل واحد .

وقالت الشركة إن الشركاء السائقين المؤهلين هم الشركاء السائقين الذين نجحوا في إكمال أكبر عدد من الرحلات المقيمة بـ5 نجوم من قبل الركاب الذين يستخدمون تطبيق أوبر.