حواس: وزير الآثار وعد بإعادة تصميم شعار المتحف الكبير

دعاء محمود: قال د. زاهى حواس، عالم المصريات، إنه اتفق مع د. خالد العنانى وزير الآثار على أن يكون الشعار الحالى للمتحف مؤقتًا لحين افتتاح المرحلة الأولى منه، مؤكدًا أنه سيتم إجراء مسابقة عالمية للمشاركة فى تصميم الشعار. وأضاف حواس لـ «المال»، أنه من المقرر تشكيل لجنة دولية لاختيار الشعا

دعاء محمود:

قال د. زاهى حواس، عالم المصريات، إنه اتفق مع د. خالد العنانى وزير الآثار على أن يكون الشعار الحالى للمتحف مؤقتًا لحين افتتاح المرحلة الأولى منه، مؤكدًا أنه سيتم إجراء مسابقة عالمية للمشاركة فى تصميم الشعار.

وأضاف حواس لـ «المال»، أنه من المقرر تشكيل لجنة دولية لاختيار الشعار الأفضل والمناسب للمتحف خلال المسابقة قبل موعد الافتتاح الرسمى والأساسى له، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بهذا الشكل المبسط للتسويق للمتحف حاليًّا.

وحول ما يتردد عن سرقة «لوجو» المتحف من شعار شركة إيرانية، أكد «حواس» أن تلك الأقاويل « شائعات خائبة» وغير صحيحة لأن الشعار يمثل الشكل الهندسى للمتحف.

وكان الشعار الدعائى للمتحف المصرى الكبير، والذى كشفت عنه وزارة الآثار أمس الأول، خلال مؤتمر دعوة الشركات- التحالفات المصرية والدولية، للتأهيل المسبق لإدارة خدمات وتشغيل المتحف المصرى الكبير، حالة من الاستياء والسخرية بين الآثريين ورواد وسائل التواصل الاجتماعى.

وأكد عدد من الباحثين والخبراء فى مجال الآثار والفنون التطبيقية عن افتقار الشعار للعوامل الفنية وعدم انتمائه للهوية المصرية، كما تقدم النائب د. إبراهيم عبدالعزيز حجازى، طلب إحاطة عاجلًا موجهًا إلى الحكومة لوقف ما سماه «مهزلة تصميم لوجو المتحف المصرى».

وكان د.طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، أكد أن الشعار يعبر عن الشكل الهندسى للمتحف وبشكل بسيط أسوة بشعارات المتاحف الكبرى فى العالم، مضيفًا أن اللون البرتقالى للشعار يعكس اللون الذى تضفيه الشمس على هضبة الأهرامات ساعة المغيب.

من جانبه، قال الآثرى على أبودشيش المستشار الإعلامى لاتحاد الآثريين المصريين، إن شعار المتحف لا يعبر عن الهوية المصرية ويفتقر لكل العوامل الفنية، مطالبًا الجهات الرقابية بالتدخل والتحقيق فى هذا الأمر.

ولفت إلى أنه كان من الأفضل أن يحتوى الشعار على شكل قناع الملك توت عنخ أمون والمعروف لدى العالم أجمع لتحقيق الهدف المستهدف من الترويج للمشروع فى العالم أجمع بدلًا من تصميمه بهذا الشكل.

وأعلنت الجمعية العربية لمصممى الفنون التطبيقية، بصفتها إحدى الهيئات القائمة على رعاية وتنمية مجال الفن والتصميم فى مصر، اعتراضها الشديد على «اللوجو» الذى جرى اتخاذه كشعار للمتحف المصرى الكبير، والذى تم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى أمس الأول.

وأكدت الجمعية فى بيان لها، أن هذا الشعار يفتقر إلى أبسط قواعد تصميم الشعارات ولايوجد به أى مضمون ولا أى هوية تعبر عن عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأهابت الجمعية بأصحاب القرار بالمتحف المصرى الكبير، الاستعانة بالشخصيات والجهات المتخصصة من كل من، أساتذة كليات الفنون التطبيقية والجميلة والجمعيات والهيئات العاملة فى مجال الفن والتصميم، ووكالات الدعاية والإعلان المصرية المتميزة ومصممى الجرافيكس المحترفين، وما أكثرهم فى مصر.

واستشعارا من الجمعية بأهمية هذا العمل الذى يعبر عن مصر أمام العالم أجمع، فإنها تتقدم بمبادرة للتعاون مع المتحف المصرى الكبير فى تنظيم مسابقة عالمية كبرى للشعار يكون المحكمون فيها لجنة من أساتذة كليات الفنون التطبيقية والجميلة والجمعيات والهيئات المهتمة بالفن والتصميم والمتخصصين من وكالات الدعاية والإعلان.

جدير بالذكر أن المتحف أحد أهم المشروعات القومية المصرية وبدأت أعمال البناء والتشييد للمتحف منذ عام 2005، وبلغت إجمالى المساحة المخصصة لمشروع المتحف الكبير 117 فدانًا فى موقع بالقرب من أهرامات الجيزة، وتقدر تكلفة المشروع بحوالى 1.1 مليار دولار، خصصت اليابان منها قرضًا بنحو 750 مليون دولار لتمويل المشروع.