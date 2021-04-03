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حواس: موكب المومياوات يوجه 3 رسائل ثقافية وفنية وسياسية لدول العالم

الموكب انطلق في حدث تاريخي
محمد مجدي 8:31 م, السبت, 3 أبريل 21 8:31 م, السبت, 3 أبريل 21

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أكد الدكتور زاهي حواس خبير الآثار العالمي ، أن موكب المومياوات اليوم يوجه 3 رسائل ثقافية وفنية وسياسية لدول العالم خاصة في حضور اودري ازولاي رئيسة منظمة اليونسكو في ظل تفشي فيروس كورونا .

وقال حواس ، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إن متحف الحضارة عبارة عن مقبرة حقيقية تجعل كل ما يدخلها يشعر وكأنه في وادى الملوك الحقيقي .

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وأضاف حواس ، أن الملك أحمس و الملك رمسيس الأول لم يشاركا فى الموكب وسيظلان فى المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح أن المتحف الكبير في الرماية متخصص أكثر في الحضارة المصرية من زراعة وصناعة وتراث، وإنما متحف الحضارة يحكى قصة مصر بالكامل مع استعراض المومياوات .

واشار حواس الي أن المتحف المصري في التحرير هو الأيقونة الكبيرة التي يوجد به الملك خوفو والملك خفرع والملك يويا أب الملكة تي .

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موكب المومياوات
موكب المومياوات – تصوير وليد عبد الخالق

وتشهد مصر حدثًا استثنائيًّا فريدًا من نوعه لم ولن يتكرر، بموكب أسطوري مهيب ينقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث يعد هذا التحرك هو الأخير لأعظم ملوك العالم القديم. 

يضم هذا الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري. 

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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