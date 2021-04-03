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حواس عن موكب المومياوات: فخور إني مصري وأدعو المصريين لزيارة متحف الحضارة

رأي حواس ، أن وقت افتتاح المتحف الآن في ظل فيروس كورونا هو رسالة قوية لزيارة مصر .
محمد مجدي 9:10 م, السبت, 3 أبريل 21 9:10 م, السبت, 3 أبريل 21

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أكد الدكتور زاهي حواس خبير الآثار العالمي، أنه يشعر بالفخر لكونه مصريا و يري موكب المومياوات لحظة وصولهم إلى متحف الحضارة وفي استقبالهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا حواس خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، المصريين لزيارة المتحف ، مشيرا إلى أن سعر التذكرة 60 جنيها.

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وأشار إلى أن المتحف يضم قاعات عديدة لمختلف العصور والأزمنة لمصر .

وأضاف حواس أنه بعد وصول موكب المومياوات والذي يضم 22 ملك و ملكة سيبدأ المرممين والأثريين في وضع كل مومياء في مكانها داخل قاعة المومياوات في المتحف.

ورأي حواس ، أن وقت افتتاح المتحف الآن في ظل فيروس كورونا هو رسالة قوية لزيارة مصر .

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وقال: “أنا سعيد إني اكتشفت مومياء الملكتين حتشبسوت و تي”.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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