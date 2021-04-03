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حواس: زيادة اهتمام المصريين بالآثار بعد مشاهدة موكب المومياوات

أكد حواس ، أن جميع تلك المومياوات كانت تحكم مصر خلال العصر الذهبي ب
محمد مجدي 9:56 م, السبت, 3 أبريل 21 9:56 م, السبت, 3 أبريل 21

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طالب الدكتور زاهي حواس خبير الآثار العالمي، منح جائزة لمخرج احتفالية فعاليات موكب المومياوات والذي كان في أجمل صورة لإظهار حضارة مصر وإبداع غير عادي من كل المشاركين.

وقال حواس ، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إن العالم أجمع كان يشاهد هذا الحدث الضخم من خلال أكثر من 400 قناة عالمية ، مؤكدا أن موكب المومياوات جعل هناك حالة من الاهتمام لدي المواطنين بمشاهدة الآثار.

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وأضاف حواس ، أن جميع تلك المومياوات كانت تحكم مصر خلال العصر الذهبي بداية من الملك سقنن رع والذي ضحي بحياته .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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