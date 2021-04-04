حواس: جمال شعر الملكة تي سببه الحناء ورمسيس الثاني مرض بالقلب والخامس توفي بالجدري (فيديو)

قال إن الملك رمسيس الثاني توفى عن 97 عاما وتزوج 8 سيدات وكان لديه 100 ولد وبنت،

أكد الدكتور زاهي حواس خبير الآثار العالمي ، أن سبب بقاء شعر الملكة تي بهذا الجمال حتى الآن ، هو أن المصري القديم كان يقوم بتثبيت الشعر بالحناء أثناء عملية تحنيط المومياء ، لذلك ظهر شعر الملكة تي كأنها ماتت أمس .

وقال حواس ، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن التحاليل أثبتت وفاة رمسيس الخامس بمرض الجدري ، كما أن تحاليل ال دي إن إيه أثبت أن مؤمياء حتشبسوت هي الملكة حتشبسوت وليس كما زعم البعض أنها ليست هي الملكة .

وأضاف حواس ، أن الأشعة المقطعية أثبتت أن الملك تحتمس الثالث الذي يعد أعظم قائد عسكري في التاريخ كان مريضا بالقلب، كذلك الملك رمسيس الثاني توفى عن 97 عاما وتزوج 8 سيدات وكان لديه 100 ولد وبنت، وكان مصابا بتصلب في الشرايين .

وشرح حواس ، تفاصيل عودة مومياء رمسيس الأول إلى مصر بعد أن بيعت إلى أحد المتاحف في الولايات المتحدة الأمريكية ، قائلا: “تواصلت مع مديرة المتحف وأخبرتها أنني لا أتصور أن يعيش ملك مصري بعيد عن مصر”.

واوضح حواس ، أنه “تخيل أن مديرة المتحف سوف تطلب دفع 2 مليون دولار مقابل المومياء ولكنها طلبت أن أقوم بمحاضرة في الولايات المتحدة مقابل المومياء فوافقت على الفور”.

وقال حواس : “قمت بتدريس المحاضرة داخل كنيسة وحضرها 2000 شخص وتسلمت المومياء وغادرت بها إلى مصر عبر الخطوط الجوية الفرنسية”.

وأشار حواس، الي أن العالم كان يتابع احتفالية موكب نقل المومياوات باهتمام كبير وهو حدث ثقافي أثري كبير جدا وله فوائد كبيرة من ضمنها سياسية حيث أن الحفل كشف عن الأمن والأمان في مصر، كما أنه كان أكبر دعاية للسياحة في مصر .

ورأي حواس ، أن المجموعة الملكية التي تم نقلها وضمت 22 ملكا و ملكة كان ينقصهما الملك أحمس والملك رمسيس الأول بسبب وجودهما في متحف الأقصر .