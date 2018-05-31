حوار: 1.5 مليار دولار إجمالى استثمارات «تى سى آى سنمار» للكيماويات فى مصر

الرئيس التنفيذى: الشركة تتعاون مع «البيئة» للكشف عن الملوثات تقدم خدماتها بالتنسيق مع مؤسسة «مصر الخير».. وتسعى للقضاء على فيروس سى ببورسعيد ننفذ حزاما أخضر حول مصنع بورسعيد.. والطرح فى البورصة أحد الخيارات المتاحة نصدر %80 من «الصودا الكاوية».. و50 % من الـ&laqu



الرئيس التنفيذى: الشركة تتعاون مع «البيئة» للكشف عن الملوثات

تقدم خدماتها بالتنسيق مع مؤسسة «مصر الخير».. وتسعى للقضاء على فيروس سى ببورسعيد

ننفذ حزاما أخضر حول مصنع بورسعيد.. والطرح فى البورصة أحد الخيارات المتاحة

نصدر %80 من «الصودا الكاوية».. و50 % من الـ«بى فى سى»

المرسى عزت

أكد شريف المنوفى، الرئيس التنفيذى لـ«تى سى آى سنمار للكيماويات»، أن استثمارات الشركة فى السوق المصرية بلغت مليارا و500 مليون دولار، تم تمويلها من بنوك هندية كبرى، لافتا إلى أن المسئولية المجتمعية هى إحدى أساسيات قيم العمل بها فى الأسواق المختلفة، ومنها مصر.

وأضاف المنوفى فى حواره مع «المال»، أن الشركة لا تربط مسئوليتها المجتمعية بحجم الأرباح المحققة. بداية، وقال إن الشركة تنفذ حزاما أخضر حول مصنعها بمحافظة بورسعيد، بما يتفق مع المعايير البيئية العالمية.

وأشار إلى أن الطرح فى البورصة المصرية أحد الخيارات المتاحة لكنه لم يتم بعد تحديد توقيت الطرح، وأشار إلى أن الشركة يمكنها تغطية السوق المحلية بنسبة %100 من منتجات الكلور والصودا الكاوية ومادة «بى فى سى»، حيث يعد المصنع التابع للشركة من أكبر مصانع الكيماويات العاملة فى السوق المصرية.

وأضاف أن الشركة أبرمت بروتوكولا مع وزارة البيئة يقوم على تحمل نفقات شراء أجهزة الحفاظ على البيئة بما يقيس أى مخاطر للتلوث ويساعد على حماية البيئة، مشيرا إلى أن الاتفاق يقوم على تحمل الشركة كل التكاليف الخاصة بتلك الأجهزة على أن تقوم وزارة البيئة بتشغيل ومتابعة ورقابة تلك الأجهزة.

وأشار إلى أن الأجهزة لن تخدم مصنع الشركة فقط بمحافظة بورسعيد، بل جميع المناطق الصناعية بالمحافظة، مؤكدا أن «تى سى آى سنمار» تتبع أحدث المعايير العاليمة للحفاظ على البيئة.

وأكد أن الشركة أيضا تقوم بالتعاون مع شركة فاركو للكشف وعلاج مرضى فيروس سى مع تحمل كل النفقات، موضحا أنها تتعاون أيضا مع مؤسسة مصر الخير، بما يعمل على توفير احتياجات الأكثر فقرا.

ولفت إلى أن الشركة بالتعاون مع محافظة بورسعيد تعمل على جعل منطقة شرق التفريعة قاطرة للتنمية بما يجذب الاستثمارات ويوفر العديد من فرص العمل.

من جهة أخرى، أكد المنوفى أن الشركة لم تتلق قروضا من بنوك محلية لتمويل استثماراتها فى السوق المصرية، قائلا: إن الاستثمارات فى السوق المصرية يتم تمويلها من خلال الملاك الرئيسيين، وهم مجموعة سنمار الهندية من أكبر المجموعات العالمية فى صناعة الكيماويات.

وأكد أن الشركة تقوم بتصدير ما يقرب من % 80 من الصودا الكاوية والتى تستخدم فى عدة صناعات منها الورق والمنظفات، والـ%20 المتبقية للسوق المحلية كما يتم تصدير %50 من مادة الـ«بى فى سى» المستخدمة فى تصنيع المواسير، فى حين أن النسبة المتبقية والتى تصل إلى %50 يتم توجيهها إلى السوق المحلية.

ولفت إلى أن شركة «تى سى آى سنمار» تستخدم أحدث التكنولوجيات العالمية فى عمليات التصنيع بما يعمل على توفير منتجات ذات جودة وسعر منافسين إضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيات للحفاظ على البيئة.

وأكد أن الشركة تقوم أيضا بإنتاج «الكلور» المستخدم فى محطات المياه لعمليات التنقية إضافة إلى مواد كيماوية أخرى تستخدم فى عدة صناعات منها الحديد وكذلك الأبواب والنوافذ.

وفى هذا السياق، أعرب بى إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن سعادته البالغة بمشاركة تى سى آى سنمار فى فاعليات المسئولية الاجتماعية للشركات، مؤكدًا أن اهتمام الشركة بمشروعات التعليم يأتى من إدراكها للدور الذى يمكن أن يقوم به التعليم فى تنمية المجتمعات وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال حثهم على الابتكار والمساهمة بفاعلية فى مسيرة التنمية للدولة.

وتابع: «قررت شركة سنمار الهندية الاهتمام بالتعليم الفنى من خلال مشروعها الناجح مع مؤسسة مصر الخير انطلاقًا من الاهتمام العالمى المتزايد بالتعليم الفنى فى ظل حاجة العالم للعمالة المدربة التى تمتلك الدراية الكاملة بالتكنولوجيا الحديثة، وتستطيع تطبيقها فى مجالات عملها المختلفة».

