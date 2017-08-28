حوار.. ندى موسى: حلمي أكون سوبر ستار في سنتين

- تعلمت من يسرا الكثير فنيا وإنسانيا - طورت نفسي في " الحساب يجمع " - ظهوري بدون مكياج بعد " جراند اوتيل " مغامرة أحمد حمدي: تحدثت النجمة الشابة ندى موسى لـ"المال" عن دورها في مسلسلها الأخير وشخصية عبير، واعترفت ان ظهورها للجمهور في هذا الدور دون مكياج يعتبر تحد كبير، خاصة بعد دوره

– تعلمت من يسرا الكثير فنيا وإنسانيا



– طورت نفسي في ” الحساب يجمع ”

– ظهوري بدون مكياج بعد ” جراند اوتيل ” مغامرة

أحمد حمدي:



تحدثت النجمة الشابة ندى موسى لـ”المال” عن دورها في مسلسلها الأخير وشخصية عبير، واعترفت ان ظهورها للجمهور في هذا الدور دون مكياج يعتبر تحد كبير، خاصة بعد دورها العام الماضي في “جراند أوتيل”.

وكشفت كواليس العمل مع يسرا والعدل جروب ومشاركتها للنجم مصطفى شعبان في مسلسل “اللهم اني صائم” وردت على انتقادات الجمهور له.

أفصحت ندى عن أسباب قبولها مسلسل “الحساب يجمع” قائلة:”عرض علي منذ فترة طويلة، وبأكثر من اسم، وبصدق العدل جروب لهم فضل علي، فهم من عرفوا الجمهور بي في مسلسل “الداعية” منذ سنوات، واعتبرهم اهلي ، أما المخرج هاني خليفة فله فضل كبير علي ،و منذ سنوات كنت ساشارك معه في فيلم ” اوقات فراغ ” لكنه طلب منس ان اشارك معه في “الحساب يجمع” ، وقال لي اقرأي اكثر من دور في المسلسل حتى استقريت على شخصية محددة.

واضافت ان ظهورها بدون مكياج في شخصية ” عبير” كان تحديا كبيرا لها قائلة : ظهوري بهذه الطريقة كان مغامرة حقيقية ، لكني تلقيت اصداء جيدة عن دوري في المسلسل ، ويكفي انني اقف في التمثيل امام استاذة بحجم يسرا ، لذا فهي تجربة ممتعة جدا واتعلم منها الكثير ، وأصبحنا اصدقاء انا والفنانة بوسي وايمان العاصي في الكواليس ، وبوسي فاجائتني باداءها في المسلسل ، والمنتج جمال العدل لايبخل على عمله باي امكانات مادية او معنوية ابدا ،وسعدت بالعمل معه.

وتابعت: أشعر انه قد تغيرت في أمور كثيرة بعد مسلسل “جراند اوتيل” العام الماضي حيث اصبحت اكثر تطورا ، لكني أظل دائما غير راضية عن نفسي، لكني اصبحت بالتاكيد أكثر خبرة ونضج فني ، فاقوم باخذ كورسات في التمثيل

، لكني استشعر انني احتاج لتحصيلخبرات في امور اخرى غير التمثيل مثل : التعامل مع الناس والكاميرا .

وأكدت ندى موسى أنها ترى أن مشاركتها في مسلسل”اللهم اني صائم” مع النجم مصطفى شعبان هي تجربة جديدة عليها فهي تختلف تماما عما قدمته السنين الماضية في الدراما التليفزيونية ،وانها احببتها كثيرا،ان اصداء العمل كانت جيدة.

وأشارت إلى أن الانتقادات التي توجه لمصطى شعبان هي امر طبيعي فالناس دائما الناس ينتقدون لاي سبب ، مؤكدة ان شعبان غير جلده تماما هذا العام.

وأاضافت: بالنسبة لي اشارك هذا العام في عملين مختلفين فني وتجاري “الحساب يجمع” و “اللهم اني صائم” ، واقدم فيهما شخصيتين مختلفتين ،لأنه يجب ان اجرب كل الانواع ، واسعى للوصول الى كل الطبقات في المجتمع ، فهذا هو الانتشار الذي اريد تحقيقه ، فانا اسعى لاني ان يحبني البسطاء و كذلك أبناء الطبقات الاعلى و الاكثر ثقافة ، و انا اقتدي في ذلك بالنجمة يسرا التي قدمت مسلسلات مختلفة ونوعيات مختلفة في مشوارها الفني.

وأكدت أنها تعلمت من النجمة يسرا الكثير فنيا وانسانيا قائلة: هي تطلب مني دائما ان اجلس بجانبها واتعلم منها على المستوى الفني والانساني، لانني لو لم اتعلم من فنانة كبيرة مثلها بعد ماوصلت له من نجومية كبيرة في الفن، فممن سأتعلم.

وعن كون خطواتها الفنية بطيئة نوعا ما قالت ندى: ذلك لانني اريد الانتشار بطريقة صحيحة، وحتى لايمل الجمهور مني، ويبقى متشوقا لي، لذلك فأنني انتقي اي عمل اشارك فيه حتى يضيف لرصيدي الفني الذي ابنيه منذ مسلسل “الداعية”، وأضافت: لا اقارن نفسي مثلا بحنان مطاوع التي تقدم 3 مسلسلات دفعة واحدة، فحنان ممثلة قوية وتستطيع التغيير في كل شخصية تقدمها، وانا اعشق أدائها.

وتمنت ندى أن تصبح نجمة سوبر ستار في سنين قليلة وتسعى جاهدة لتحقيق ذلك، وأوضحت انها تسعى للعودة للسينما بخطوة جديدة بعد فيلم “ياباني أصلي” مع أحمد عيد قائلة: الحمد لله ان وشي كان حلو على احمد عيد في الفيلم، ومازلت انتقي الاعمال السينمائية التي تعرض علي الفترة الحالية.