حوار مفتوح بين السيسى وممثلى 26 صندوقاً عالمياً للاستثمار

❒ الرئيس: الاستقرار السياسى يعكس إرادة شعبية للأصلاح وتحمل أعبائهالمال ـ خاصاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس وفدًا ضم ممثلين عن 26 صندوقًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار، يزور مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية «هيرمس»، للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية المتا

❒ الرئيس: الاستقرار السياسى يعكس إرادة شعبية للأصلاح وتحمل أعبائه

المال ـ خاص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس وفدًا ضم ممثلين عن 26 صندوقًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار، يزور مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية «هيرمس»، للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لمساهمة صناديق الاستثمار فى الدفع بجهود التنمية الاقتصادية، عبر الاستفادة من السوق المصرية الكبيرة، واتفاقات التجارة التى تربطها بدول فى أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبى.

واستعرض أثناء اللقاء المشروعات القومية التى تم الانتهاء منها فى زمن قياسى، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية.

وأكد السيسى تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية،

وحرص الدولة على مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتلبية تطلعات الشعب المصرى نحو مستقبل أفضل.

من جهته، صرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، فى بيان بأن وزير المالية استعرض خلال اللقاء التطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادى والنمو المستدام الجارى تنفيذه.

وأشاد الجارحى بالدور الذى تقوم به صناديق الاستثمار فى زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكداً تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات فى شتى المجالات.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس أكد حرصه على الالتقاء بممثلى صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسى رغم الظروف الإقليمية المضطربة التى تعانى منها المنطقة.

ونوه الرئيس بأن هذا الاستقرار السياسى يعكس إرادة شعبية حقيقية فى الإصلاح وتفهماً واعياً من الشعب المصرى بضرورته واستعداداً لتحمل أعبائه، مؤكداً أن المواطن المصرى هو صمام أمان الدولة، والخطوات الإصلاحية الجريئة التى تقوم بها ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها.

وأوضح أن محافظ البنك المركزى، والوزراء الحاضرين، عرضوا خلال اللقاء الجهود التى تُبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية.

وأشاروا إلى التحسن الملموس فى ميزان المدفوعات، الميزان التجارى خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة فى احتياطى مصر من النقد الأجنبى.

ولفت المُتحدث الرسمى إلى أنه دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس وممثلى صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادى فى مصر، وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

حضر اللقاء محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقطاع الأعمال العام.