حوار مع وزير الكهرباء وذكرى ثورة 30 يونيو أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى تناقش برامج التوك شو الليلة، عدد من القضايا والضيوف، يأتي في مقدمتها حوار مع وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكروترصد "المال" أبرز فقرات اليوم على النحو التالي: الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو فى " 90 دقيقة " على المحوريستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "

رحاب صبحى

تناقش برامج التوك شو الليلة، عدد من القضايا والضيوف، يأتي في مقدمتها حوار مع وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد شاكر

وترصد “المال” أبرز فقرات اليوم على النحو التالي:

الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو فى ” 90 دقيقة ” على المحور

يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية، في الثامنة مساءً الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

ويستضيف الإعلامي محمد الباز، الفنان التشكيلي محمد عبلة، في حوار الذكريات وكواليس جرائم الجماعة الإرهابية في حق الفن والمثقفين قبل ثورة 30 يونيو 2013.

وزير الكهرباء والطاقة فى ” مصر النهاردة ” على الأولى





يستضيف الإعلامية رشا نبيل في برنامجها “مصر النهارده” على شاشة القناة الأولى، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، في العاشرة مساء.



ويتحدث شاكر، عن الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء، وأفضل وسائل ترشيد استهلاكها، ومتى تنتهي شكاوى المواطنين من القراءة الخاطئة للعدادات.



ليلى عز العرب فى ” ست الحسن ” على on e





يستضيف برنامج “ست الحسن”، تقديم الإعلامية شريهان أبوالحسن على شاشة قناة ON E في الساعة الثانية ظهرًا الفنانة ليلى عز العرب.



وتتحدث ليلى عن كواليس مشاركتها في موسم رمضان من خلال مسلسلي “بالحجم العائلي” و”ليالي أوجيني”، كما تتحدث عن الجديد الذي تقدمه في السينما خلال الفترة المقبلة .



إيهاب فهمى فى ” الحياة أحلى “





تستضيف الاعلامية جيهان منصور الفنان ايهاب فهمى على قناة الحياة فى برنامجها ” الحياة أحلى” فى الثالثة عصراً ، للحديث عن أسرار كواليس مسلسلات رمضان التى شارك فى بطولتها على رأسها مسلسل” رحيم ” والرحلة .



