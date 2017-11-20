حوار.. صابر الرباعي: أحافظ على أصالة الموسيقى ولا أنساق للأنماط الغربية

- لا يجب القسوة على شيرين ومشروعي هو إسعاد الناس واكون سفيرا لبلادي - لقائي بالرئيس السبسي كان مثمرا واثق في قيادته الحكيمة أحمد حمدي: يمتلك النجم التونسي الكبير صابر الرباعي خامة صوتية فريدة نادرا ماتتواجد في مطرب معين في الجيل الحديث ويدقق في اختياراته الغنائية ليظل دائما عند ثقة الجمهور

– لا يجب القسوة على شيرين ومشروعي هو إسعاد الناس واكون سفيرا لبلادي



– لقائي بالرئيس السبسي كان مثمرا واثق في قيادته الحكيمة

أحمد حمدي:

يمتلك النجم التونسي الكبير صابر الرباعي خامة صوتية فريدة نادرا ماتتواجد في مطرب معين في الجيل الحديث ويدقق في اختياراته الغنائية ليظل دائما عند ثقة الجمهور العربي به وحققت اغنياته الاخيرة انا بحن وجرحي ماشفي نجاحات ونسبة مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويصفه الكثيرين باامير الطرب لقدرته على السلطنة في الغناء باللهجات المختلفة العربية والانجليزية والفرنسية ايضا على المسرح وذلك ماقدمه في ختام مهرجان الموسيقى العربية منذ ايام قليلة على مدى 3 ساعات متواصلة .

“المال” تنفرد بلقاء خاص مع أمير الطرب وشارل ازنافور العرب وهو اللقب الجديد الذي اطلقه عليه الجمهور في حفله الاخير بدار الاوبرا المصرية، عن وقوفه على المسارح العربية والعالمية المختلفة خاصة مسرح الاولمبيا بباريس الذي وقفت عليه كوكب الشرق ام كلثوم ، كما يتحدث عن مدى حرصه على الحفاظ على اصالة الاغنية واختياراته الغنائية في مشواره الفني ورايه في تجربته في برنامج ذا وفيس وتعليقه على ازمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الاخيرة والهجوم الشديد عليه ، ويكشف ايضا كواليس لقائه بالرئيس التونسي السبسي ورسالته للحكام والشعوب العربية .

يؤكد النجم صابر الرباعي انه يحرص دائما على ان تكون اختياراته الغنائية فيها دقة وكلاسيكية في الموسيقى واللون الموسيقى الشرقي وذلك واجب منه تجاه جمهوره الذي احبه ووثق فيه ووضعه في المكانة والنجومية التي وصل لها الان بعد سنوات في عالم الغناء .

وأشار الى انه لاينساق ابدا وراء اشكال وانماط موسيقية لايظهر فيها صوته ولايحبها ولم يتعودها منها جمهوره ابدا ، مضيفا الوقوف على اي مسرح في الوطن العربي سواء عربيا او عالميا مثل مسرح الاولمبيا في باريس له خصوصية معينة ويتفقون على شئ واحد وهو الجمهور والنخبة والاختيارات الغنائية التي يجب ان تكون بمستوى فني معين لان هذه المسارح كبيرة وليست قليلة ابدا مثل قرطاج والمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية في مهرجان الموسيقى العربية ويكفي انه يلتقي بالجمهور في ذوق فني معين.

وعلق الرباعي على أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الاخيرة فقال : شيرين افضل من يمثل بلادها خارج حدودها ونورت مهرجان قرطاج بتونس مؤخرا ولايجب ان نقسو عليها ونتقبلها بتلقائيتها وعفويتها وبساطتها في التعامل والتفكير وذلك يجعلها بنت بلد في النهاية مهما زادت شهرتها في الوطن العربي مؤكدا انه يستمتع باغنياتها ويكون لها نكهة وروح خاصة لذلك لاتستحق هذه القسوة ابدا بسبب زلة لسان ومداعبة لجمهوره في حفلة معينة .

وتابع ان الفنان يجب ان يكون مسؤولا عن اختياراته في الغناء ويعرف من يتعامل من الشعراء والملحنين حتى يضيف لرصيده الفني لدى الجمهور وانه اصبح يملك الخبرة الكافية التي تمكنه من تجاوز اختيارات ليست بجودة معينة لافتا الى ان اغنياته الفترة الاخيرة نالت نجاحا كبيرا واحبها الجمهور منها انا بحن وجرحي ماشفي التي طرحها منذ اسابيع وحققت نسبة مشاهدة كبيرة على يوتيوب.

ولفت النجم التونسي الى انه ينوي طرح البومه الجديد قريبا وسيضم اغنيات متنوعة بين اللهجة المصرية والتونسية ، وعن تجربة ذا فويس في مشواره الفني قال : قدمنا 3 مواسم للبرنامج انا ولجنة التحكيم عاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر ومازال الناس يتحدثون عنها حتى الان واخرج اصوات جديدة مميزة وفي نهاية المطاف انتهى عقده مع البرنامج متمنيا النجاح للجنة التحكيم الجديدة في الموسم الرابع .

ووجه رسالة للفنان العراقي الشاب همام بعد طلبه بتقديم اغنية دويتو معه في حديثنا معه فقال : انه صوت جميل من العراق وله مكانة جيدة والعراق دائما ولادة بداية من كاظم الساهر القيصر وحاتم العراقي وسعدون جابر كلهم فنانين كبار من العراق وفي النهاية ليس لديه مانع من تقديم اغنية مع همام ابدا او اي صوت مميز اخر من الوطن العربي.

وعلى صعيد الحفلات الفنية كشف انه يستعد لاحياء حفل غنائي بدار الاوبرا بالكويت، موضحا أنه يحضر لحفل ليلة رأس السنة بوطنه تونس بجولدن توليب بالاضافة إلى أنه يحضر لطرح البومه الغنائي الجديد.

وأكد انه يحب التواجد بمصر دائما من حين لااخر سواء لتحضير اغنيات جديدة او اخذ راحة فيها ، مضيفا انه تربى على الأغنية المصرية، إلى جانب المدرسة التونسية، والرحبانية، ولكن الأغنية المصرية لديها مكانة خاصة بداخله، قائلا:”اشعر بكوني مصريا حين أغنى، وتحدٍّ كبير أن المجتمع الشرقي يتقبل منى اللهجة المصرية”.

وحرص على توجيه رسالة للحكام والشعوب العربية بانه يتمنى ان ينفك الضغط والاهتزاز الذي نعيشه وان يكون حكامنا على قدر اوطاننا وان يحبوا شعوبنا حتى يعطوننا القرارات الصحيحة حتى نعيش في سلام لاننا نحتاج لهذا السلام والطمانينة في حياتنا.

وتحدث ايضا عن كواليس لقائه بالرئيس التونسي السبسي الفترة الماضية فقال : انه شهد مناقشات حول موضوعات عديدة في الفن والسياسة منها تواجد الفنانين التوانسة كمبدعين على الساحة الفنية وكيف يمكن تنظيم قطاع الفن التونسي الموسيقي والفني والاهتمام بالابداع بشكل كامل وكان حريصا على ان تكون تونس راعية للفن مؤكدا له ان وطنه يملك شباب للابداع وان السبسي يمثل قيادة حكيمة للبلاد ويثق به .