حوار.. بشرى تكشف سر علاقة وجود يسرا في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد حمدي: بشرى.. نجمة قادرة على العطاء الفني دائما، ليس فقط في السينما والدراما التليفزيونية وكل مايتعلق بالأعمال الفنية، وإنما تتولى الفترة الحالية مسؤولية غرفة عمليات الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، علاوة على أنشطة فنية تقوم بها بتقديم أولى بطولاتها السينمائية في فيل

أحمد حمدي:

بشرى.. نجمة قادرة على العطاء الفني دائما، ليس فقط في السينما والدراما التليفزيونية وكل مايتعلق بالأعمال الفنية، وإنما تتولى الفترة الحالية مسؤولية غرفة عمليات الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، علاوة على أنشطة فنية تقوم بها بتقديم أولى بطولاتها السينمائية في فيلم ليل داخلي.

تحدثت لـ”المال”، عن كواليس مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي ورؤيتها له ومشاركة النجمة يسرا في اللجنة الاستشارية له ورأيها في المهاجمين للنجمة نيلي كريم الأيام السابقة وأسرار اخرى تعترف بها..





علقت النجمة بشرى على مشاركتها الفترة الماضية في أغنية تحمل طابعا انسانيا “شوف بقلبك مش بعينيك” فقالت، الأغنية تم إهداء كل ربحها المادي لمصابي وضحايا مسشتفى الحروق بمصر، مشيرة إلى أنها من أهم الأعمال الغنائية التي قدمتها في مشوارها الفني حتى الآن، وشارك فيها نجوم كثيرين، قائلة:”لم نتقاض أجرا على المشاركة في هذه الأغنية”.

وكشفت عن توليها غرفة عمليات مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة في دورته الأولى المقام في الفترة القادمة، قائلة أتمنى أن يلقى هذا المهرجان نجاحا كبيرا في الغردقة لأن دورته الأولى هي التي ستحدد مدى أهمية وحجمه في السنوات القادمة في مصر، لافتة إلى أن المهرجان يرعاه رجال أعمال مصريين منهم، نجيب ساويريس وشقيقه سميح ساويريس وبعض رجال الأعمال الأخرين.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة تدعم المهرجان ماديا ومعنويا بكل قوتها وبعض الجهات المنوطة بالثقافة في مصر، الجميع يحاول إنجاح هذا المهرجان في دورته الأولى بكل جهده، ونتمنى أن تتحقق ثمار هذا الجهد المضني في المهرجان ويشيد الضيوف به سواء العرب أو الأجانب.

وعن مشاركة النجمة يسرا في اللجنة الاستشارية للمهرجان قالت بشرى، وجود نجمة كبيرة بحجم يسرا في المهرجان يكسبه قوة وثقل فني، ليس فقط بالنسبة لنا كمصريين وانما بالوطن العربي بأكمله، يسرا موهبة فنية ورمز كبير لنا كفنانين وتاريخ سينمائي، لذلك تم اختيارها لتكون أحد أعضاء لجنة المهرجان بالإضافة لثقافتها الواسعة في الفن والسينما وتم اختيار اسماء نجوم اخرين للمشاركة معنا في لجان تحكيم المهرجان منهم هند صبري ونيلي كريم ايضا.

ونوهت إلى أنها غاضبة من الهجوم الذي تعرضت له النجمة نيلي كريم الأيام الماضية بعد نشر صورة لها بالمايوه على صفحتها الشخصية فقالت، لا أعرف ما سر كل هذا الهجوم على نجمة جميلة مثل نيلي كريم فهي لم ترتكب جريمة شنعاء في حق اي شخص، هي تعيش حياتها بحريتها، ولم تفعل شيئا غريبا ابدا فجميعنا يرتدي المايوه على البحر ليس في ذلك عيبا ابدا لكننا مع الاسف شخصيتنا تتسم بالشيزوفرينية اقصد المهاجمين لها.

وأبدت رأيها في زي النقاب التي ارتدته الفنانة المعتزلة حلا شيحة اليومين الماضيية فقالت، من حقها أن ترتدي ما تريد وتفعل ماتريد في حياتها، لكن يجب أن تدرك جيدا أن لكل شيء عواقبه وحسناته، ولايصح ان تتواجد في اماكن معينة وهي مرتدية النقاب وهي التي اختارت طريقة ونمط حياتها ولا يمكن لاي أحد ان يلومها على مافعلت.

وأكدت انها تقوم بأنشطة كثيرة في حياتها الفترة الحالية فقدمت أولى بطولة سينمائية لها في فليم ليل داخلي وسعيدة بتجربتها فيه، بالاضافة إلى أنها تنوي طرح اغنيات سينجيل جديدة الايام القادمة والبعد عن طرح الألبومات الغنائية تماما كما انها تتولى مسؤولية مهرجان الجونة السينمائي الدورة الاولى له، لافتة الى انها تحاول التوازن في اشياء كثيرة في هذه الانشطة حتى تقدمها بدقة وعناية تخدم كل من حولها وتضيف لفنها ورصيدها في السينما ولدى الجمهور.