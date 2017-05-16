حوار السيسي.. مضاعفة المقررات التموينية وكشف حساب تفصيلي في يناير

متابعات:قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات جديدة خلال أسابيع لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.وأضاف الرئيس السيسي، في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأخبار والأهرام والجمهورية مساء ،ا

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