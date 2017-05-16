حوار السيسي.. قرار تحرير سعر الصرف سليم في توقيته

متابعات:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قرار تحرير سعر الصرف قرار سليم في توقيته، ولم يكن أحد آخر يستطيع أن يتخذه في هذه الظروف.

وأضاف الرئيس السيسي – خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية اليوم:” لم أجد بداً من أن أتخذ قرار تحرير سعر الصرف لصالح البلد ومستقبل الشعب، وأجهز الأمور لمن سيأتي بعدي، موضحا إنه قرار سليم، ولننظر إلي حجم التصدير وإلي أين سيصل، وحجم الاستيراد وكيف سينخفض.

وذكر الرئيس السيسي أنه عندما راجع أسباب أزمة الأسماك مؤخرا، وجد أنها ترجع إلي زيادة حجم تصديرنا من الأسماك، فقد كنا نصدر 40 ألف طن سنويا، بينما في الشهور الثلاث الماضية وحدها صدرنا 120 ألف طن، نتيجة العائد بعد تحرير سعر الصرف، أقول إن الناس تعاني، لكن دورنا أن نزيد إنتاجنا لنزيد المعروض.

وتابع الرئيس: منذ يومين تكلمت عن موضوع بحيرة المنزلة، عندما تحدث أحد الحاضرين عن البحيرات وضرورة (تكريكها) لتنمية إنتاجها من الأسماك.. هل تعلمون أن تكريك البحيرة يتكلف ما بين 20 إلي 50 مليار جنيه، بسبب ما جري فيها طوال أكثر من 50 عاما من صرف صحي وصناعي وزراعي من 5 مصارف بخلاف التعديات عليها بالتجفيف.. ولدينا في مصر نحو 9 بحيرات تحتاج إلي نحو 100 مليار جنيه لتطهيرها، نحن الآن نعمل لمنع تدهور حالة البحيرات، ونعمل لنصلح منها بالتدريج.