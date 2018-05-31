حوار: البنك الزراعى يحقق 2.5 مليار جنيه مدفوعات عبر بوابة إى فاينانس

السيد القصير: إستراتيجية لتنشيط خدمات الأفراد إطلاق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول وكارت الحيازة الذكى قريباً نخطط لإصدار 3 ملايين بطاقة ائتمان للعملاء ونشر 1200 ماكينة صراف آلى بيع 50 ألف شهادة آمان للمرأة فتح حسابات بقيمة 260 مليون جنيه خلال الأسبوع العربى للشمول المالى 155 ألف مشروع صغير استفاد



السيد القصير: إستراتيجية لتنشيط خدمات الأفراد

إطلاق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول وكارت الحيازة الذكى قريباً

نخطط لإصدار 3 ملايين بطاقة ائتمان للعملاء ونشر 1200 ماكينة صراف آلى

بيع 50 ألف شهادة آمان للمرأة

فتح حسابات بقيمة 260 مليون جنيه خلال الأسبوع العربى للشمول المالى

155 ألف مشروع صغير استفاد من تمويلات البنك

25 مليار جنيه حجم محفظة القروض

تسويات مع 23 ألف متعثر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 7 أشهر



مها أبوودن



يعكف البنك الزراعى المصرى على تنفيذ إستراتيجية توسعية فى مجال الخدمات البنكية للأفراد والشركات، مستفيدًا من انتشاره الجغرافى الواسع عبر امتلاك ما يزيد عن 1200 فرع فى محافظات وقرى الجمهورية.

أطلق البنك حملة تسويقية تحمل شعار «حول الزراعى» مع بداية شهر رمضان الجارى، لتنشيط عمليات التجزئة المصرفية، ومحاولة تغيير الصورة الذهنية التى تعتبره مصرفا للمزارعين فقط.

كشف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، عن نشر ماكينات نقاط البيع فى شبكة فروع البنك، تستخدم فى عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى لتقديم كل الخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا، سواء سداد فواتير التليفونات، ومدفوعات الضرائب، والتأمينات، والأجور والمعاشات، بالتعاون مع شركة أى فاينانس.

قال رئيس البنك فى حوار مع «المال»، إن إجمالى المدفوعات التى نفذت من خلال فروع الزراعى بالتنسيق مع شركة أى فاينانس بلغ 2.5 مليار جنيه فى الفترة من بداية السنة المالية الحالية، وإطلاق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء إلكترونيا، وخدمة شحن العدادات مسبقا بالتعاون مع أى فاينانس، كما يسعى البنك لتوسيع قاعدة الخدمات التكنولوجية، من خلال تحصيل وسداد مستحقات الحكومة من الموردين.

أضاف: «نسعى لإطلاق المحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، لتفعيل كارت الحيازة الذكى بالتعاون مع وزارة الزراعة، ووزارة التضامن الاجتماعى وشركة أى فاينانس».

أكد أن البنك يتوسع فى إطلاق خدمات للمرأة والشباب، خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إصدار 50 ألف شهادة (أمان) للمرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بخلاف الشهادات المصدرة على حالات فردية.

قال إن مشروعات المرأة تحتل نسبة كبيرة من محفظة مشروعات البنك، تقدر %25 من إجمالى التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية، ويؤكد هذا على اهتمام إدارة البنك بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.

أعرب عن اهتمام البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ إجمالى التمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التراكمى 2.9 مليار جنيه، استفاد منها 155 ألف مشروع خلال الفترة الماضية، بينما تبلغ الأرصدة القائمة فى الوقت الحالى 500 مليون جنيه، 2120 مشروعًا .

ذكر أن محفظة القروض بالبنك تصل إلى 25 مليار جنيه، منها %80 للمشروعات الصغيرة، ويبلغ عدد العملاء 3 ملايين عميل.

كشف عن سعى البنك لإصدار 3 ملايين بطاقة ائتمان خلال المرحلة المقبلة، بحد أدنى لخدمة قاعدة العملاء الحاليين، كما يستهدف نشر 1210 ماكينة صراف آلى، حد أدنى خلال 3 أعوام، بواقع ماكينة لكل فرع.

تولى السيد القصير رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى فى أبريل 2016، بعد أن أنهى مسيرة ناجحة امتدت لقرابة 5 أعوام، قضاها رئيسا لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، من أغسطس 2011،

وقال «القصير« إن مصرفه نجح فى فتح حسابات لعملاء جدد، خلال فترة الشمول المالى، التى امتدت أسبوعين فقط، بنحو260 مليون جنيه.

أشار رئيس البنك إلى أن الإدارة الحالية تعمل منذ تعيينها فى 2016 على تنفيذ خطة تطوير ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تهدف فى النهاية إلى إعادة هيكلته وتحسين الصورة الذهنية لما يقدمه، وقدم البنك المركزى دعما ماليا فى صورة وديعة طويلة الأجل بقيمة 6.5 مليار جنيه، تهدف إلى إعادة هيكلة القاعدة الرأسمالية للبنك، وإعادة تصميم المركز المالى له، ما يمثل أول المحاور التى وضعتها إدارة البنك الحالية لإعادة هيكلته.

قال إنه استخدم وديعة المركزى لتحقيق قدر توازن بين المصروفات والإيرادات، يساعد فى إعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن دعم المركزى شمل نواحى فنية، منها الإعفاء من بعض الإجراءات والضوابط لحين الانتهاء من توفيق أوضاعه، وإعادة الهيكلة، وبدء الالتزام بكل الضوابط الرقابية.

أوضح أن أولى مراحل الهيكلة ارتكزت على تعديل قانون البنك ليتمكن من تقديم الخدمات المصرفية لعملائه من المزارعين وغيرهم، فى إطار قواعد الرقابة والحوكمة وفى إطار تحقيق التنمية الريفية والتنمية الزراعية، فالبنك الزراعى المصرى وفقا للمادة الثانية من قانونه معنى أصلا بتحقيق التنمية الريفية والتنمية الزراعية والأنشطة المرتبطة بها، وبالتالى فإن تعديل القانون لن يخرجه عن هدفه الرئيسى والأساسى، وهوخدمة الفلاح والمزارع.

أضاف: «يتمثل المحور الثانى فى معالجة موقف الديون غير المنتظمة داخل البنك، ونسبتها مع بداية عمل الإدارة الحالية تصل إلى %20 من إجمالى محفظة البنك، واتباع آليات ومحاور لتقليص تلك النسبة، والتعامل مع المتعثرين بقدر كبير من المرونة، مشيرا إلى التفرقة فى هذ الصدد بين العميل المتعثر لعوامل خارجة عن إرادته، وتقديم الدعم له وبين المتعثرين ممن لديهم القدرة على السداد ومتقاعسين، فهؤلاء نطالبهم بسداد مستحقات البنك فى إطار الحفاظ على البنك واستمراريته والقيام بدوره فى المسئولية المجتمعية.

كشف القصير عن إعطاء صلاحيات للفروع بمفاهيم مختلفة عن السياسات الخاصة بالتعامل مع ملف المتعثرين، وتلك الصلاحيات مقرونة برقابة صارمة من المركز الرئيسى، وبلغ اجمالى التسويات خلال آخر 7 أشهر من العام المالى الجارى، مع 23 ألف حالة، إلى 1.5 مليار جنيه .

أشار إلى أن المحور الثالث من محاور تطوير البنك ارتكز على رفع كفاءة الأصول، فالبنك يمتلك قدرًا كبيرًا من الأصول لكن لم يكن هناك حصر بها، وحصرت الأصول وترتيبها وتصنيفها، وهناك أصول لا حاجة للبنك بها فى الحاضر أوالمستقبل، وبيعها لاستخدام حصيلتها فى عمليات إعادة الهيكلة، وفى رفع كفاءة ومستوى كل أفرع البنك كاشفا عن أن البنك لديه 250 فرعًا فى حاجة إلى إعادة تطوير شامل، وبالتالى فى حاجة ماسة إلى المزيد من الأموال.

تابع: «القدر الآخر من الأصول التى نحتاجها فى المستقبل، نؤجرها حتى حتى تدر عائدا، وحتى لا تعتبر تكلفة إضافية على البنك، كما أن هناك قدرًا من الأصول المؤجرة للغير، لا تزال فى مرحلة توفيق الأوضاع».

قال القصير إن البنك يمتلك مجموعة كبيرة من الشون والأماكن التخزينية، التى لديها لديها واجب قومى، هو تسويق المحاصيل الزراعية مثل محصول القمح، ولدينا 6 صوامع طاقتهم التخزينية 360 ألف طن، 82 هنجرًا طاقتهم التخزينية 220 ألف طن، و88 شونة أسمنتية طاقتهم التخزينية 150 ألف طن، بخلاف مراكز التجميع التى تمثل الشون الترابية، وتستخدم فى سد الفجوة بين الإنتاج، والسعات التخزينية المتوافرة، فعلى سبيل المثال تجاوز ما تم قبوله فى إطار تسويق محصول القطن حوالى 600 ألف طن بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهومعدل توريد أسرع من معدل التوريد فى العام الماضى.

قال القصير: «تمثل المحور الرابع من محاور تطوير البنك فى تحسين الصورة الذهنية من خلال تعريف المواطنين أن البنك يقدم كل الخدمات المصرفية ليس فقط للمزارعين والإنتاج النباتى والطبيعى فقط، لكن من تحويلات وخدمات إلكترونية، وخدمات بنكية، وتكنولوجية، ومنتجات جديدة للشباب.

وعن مجال الشمول المالى، قال القصير: «يمتلك البنك 1210 أفرع، وهوأكبر من أفرع البنوك المصرية، ومتواجد فى المناطق الريفية، والأقل دخلا، ما يجعل له طاقات تخدم تحقيق هدف الدولة نحوالشمول المالي».

أشار القصير: «فى إطار تطوير البنية التحتية للبنك، وتطوير المنظومة التكنولوجية نعمل على إجراء تحديث شامل للمنظومة التكنولوجية، ليتمكن من تنفيذ خطته المستقبلية، ويلبى احتياجات العملاء من المستثمرين وخلافه.

عن إحياء مشروع البتلو، قال القصير إن الإنتاج النباتى يمثل %30 من محفظة البنك، ويقدم قروضا بفائدة %7، وضخ حوالى 300 مليون جنيه فى المرحلة الثانية من مشروع البتلو، وحاليا ننسق للمرحلة الثالثة، كاشفا عن أن محافظ البنك المركزى وافق مؤخرا على استثناء 200 مليون جنيه، من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضخهم فى المشروع القومى لإحياء البتلو، المشروع الذى يقلل الفجوة فى إنتاج اللحوم وتحقيق توازن فى الأسعار باعتباره من التمويلات منخفضة التكاليف.