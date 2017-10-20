حوار.. إنجي المقدم: تمنيت الوقوف أمام ميرفيت أمين في لا تطفئ الشمس

- سعيدة بنجاح حكايات بنات وأتمنى تقديم سينما مؤثرة في الجمهور أحمد حمدي:شاركت الفنانة انجي المقدم في مسلسلين مؤخرا وحققت بهما نجاحا كبيرا "30 يوم" مع الفنان آسر ياسين و"لا تطفئ الشمس" مع ميرفيت أمين، لكنها لم تقف أمامها في اي مشاهد، وذلك ماتمنته حينما وافقت على المشاركة فيه، بالاضا

– سعيدة بنجاح حكايات بنات وأتمنى تقديم سينما مؤثرة في الجمهور

أحمد حمدي:

شاركت الفنانة انجي المقدم في مسلسلين مؤخرا وحققت بهما نجاحا كبيرا “30 يوم” مع الفنان آسر ياسين و”لا تطفئ الشمس” مع ميرفيت أمين، لكنها لم تقف أمامها في اي مشاهد، وذلك ماتمنته حينما وافقت على المشاركة فيه، بالاضافة انه يعرض لها حاليا مسلسل حكايات بنات الجزء الثاني والثالث وحقق ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

تتحدث المقدم ل” المال ” ، عن كواليس المسلسلين 30 يوم ولاتطفئ الشمس والمكالمة التي اسعدتها مؤخرا والسينما التي تتمنى تقديمها للجمهور واعمالها الفنية القادمة.

قالت الفنانة انجي المقدم ان ادوارها التي قدمتها في مسلسل ” 30 يوم ” مع الفنان اسر ياسين ومسلسل لاتطفئ الشمس مع الفنانة ميرفيت امين رمضان الماضي اضافت لها فنيا ، فاصبحت تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في اختيار اي عمل فني جديد يعرض عليها حاليا .

واضافت في حديثها لـ” المال ” انها ارهقت كثيرا في تصوير العملين في نفس الوقت تقريبا وذلك اصعب شيئا واجهها في المسلسلين ، لافتة الى انها تلقت ردود افعال اجيابية عن الدورين والمسلسلين بشكل عام لكن تاثرت بمكالمة الفنانة منى زكي كثيرا حينما هناتها على اداءها في المسلسلين خاصة انها تحبها على المستويين الفني والشخصي.

وعن تعاونها مع الفنانة القديرة ميرفيت امين في مسلسل لاتطفئ الشمس قالت انجي انها لم تجمعها مشاهد معها للأسف في المسلسل برغم تواجدهما في نفس العمل وذلك احزنها كثيرا لانها كانت امنية بالنسبة لها في حياتها ان تقف امام فنانة كبيرة بحجم ميرفيت امين التي تربت على افلامها واعمالها الفنية منذ طفولتها

واشارت الى انها تشارك حاليا في الجزء الثاني و الثالث لمسلسل حكايات بنات مع الفنانات صبا مبارك ودينا الشربيني قائلة : لم اتردد في موافقتي على المشاركة في بطولة الجزء الجديد لحكايات بنات لان العمل حقق نجاحا جيدا السنين الماضية برغم ان تقديم عمل فني مكون من اجزاء مختلفة شيئا مخيفا احيانا بسبب عدم تقبل الجمهور لذلك احيانا كثيرة .

ونوهت الى أن الجزئين حققا نجاحا لأن حكايات البنات مثيرة للجمهور ويطالبونها بتقديم جزئا رابعا منه، مضيفة أن الكواليس بينها وبين دينا وصبا كانت مميزة كأصدقاء وذلك ما أضفى روحا جميلة على الشاشة .

وأشادت المقدم ببعض الاعمال الدرامية مؤخرا منها “ظل الرئيس” الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال ، قائلة : ارى انه يستحق المكانة التي حققها والنجاح الذي حققه المسلسل لانه تعب كثيرا في مشواره الفني وشارك في اعمال فنية مع كبار الفنانين وصبر حتى وصل للبطولة المطلقة في الدراما التليفزيونية مثل الفنان طارق لطفي منذ سنتين ايضا حينما قدمته شركة “فنون مصر ” في اولى بطولة مطلقة في مسلسل بعد البداية وشاركته في مسلسل شهادة ميلاد العام الماضي واحبت العمل معه كثيرا .

وفيما يخص السينما أكدت أنها اعجبت بفيلم القضية 23 للمخرج اللبناني زياد الدويري في مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مؤخرا وكذلك فيلم الشيخ جاكسون لااحمد الفيشاوي ، قائلة احب السينما كثيرا وذلك مادفعها لحب الفن بشكل عام وتتمنى ان تقدم فيلما سينمائيا مؤثرا في الناس ويغير فينا اشياء كثيرة والوصول لحلم العالمية .

وشددت انجي المقدم ان كاريزما سعاد حسني لن تعوض ابدا في السينما، من طاقتها واداءها الفني وكانت تحب التواجد في عصر السيتينات .

وكشفت انها تقوم حاليا بقراءة سيناريوهات فنية جديدة في الدراما التليفزيونية والسينما بعد نجاحها في الدراما بشكل اكبر السنين الماضية في اكثر من عمل تليفزيوني.