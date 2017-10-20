حوار.. ألفت عمر: شخصيتي في السر مغامرة فنية والتمثيل وحشني

- أعجبت بمسلسلات يسرا ونيلي كريم والشريف ولم استطع تمالك نفسي أمام حسين فهمي حوار – أحمد حمدي غابت الفنانة ألفت عمر عن الساحة الفنية والجمهور لفترة طويلة بسبب تفرغها لانجابها طفلها الاول سليم في امريكا والاهتمام به وبكل تفاصيله ، لكن رغم ذلك كانت تتابع مايحدث على الساحة

– أعجبت بمسلسلات يسرا ونيلي كريم والشريف ولم استطع تمالك نفسي أمام حسين فهمي





حوار – أحمد حمدي

غابت الفنانة ألفت عمر عن الساحة الفنية والجمهور لفترة طويلة بسبب تفرغها لانجابها طفلها الاول سليم في امريكا والاهتمام به وبكل تفاصيله ، لكن رغم ذلك كانت تتابع مايحدث على الساحة الفنية من حين لاخر واعجبت بمسلسلات النجوم يسرا ونيلي كريم ويوسف الشريف في رمضان ، وقررت ان تعود بقوة للمشاهدين من خلال مسلسل السر الذي يقوم ببطولته النجم حسني فهمي وهو عمل مكون من 60 حلقة وتدقق كثيرا في اختياراتها الفنية الفترة الحالية .

تتحدث ل” المال ” ، عن احساسها بغيابها طيلة الفترة السابقة واول مشهد جمعها بحسين فهمي واهم محطاتها الفنية التي تعتبرها شهادة ميلاد بينها وبين الجمهور .

قالت الفنانة الفت عمر في بداية حوارها ل” المال ” ، انها غابت عن الساحة الفنية والجمهور لفترة طويلة بسبب تفرغها للامومة وانجابها لطفلها سليم والتركيز معه كثيرا ومالذي يستوعبه من الحياة في مراحل طفولته.

واضافت خلال تلك الفترة كنت اعيش مع طفلي سليم خارج مصر طيلة الوقت تقريبا ، ولم اكن منشغلة بالساحة الفنية ومايجري فيها لكن كنت اتابع بعض الاعمال الفنية من حين لاخر واعجبت كثيرا بمسلسلات ليسرا ونيلي كريم وكفر دلهاب ليوسف الشريف الفترة السابقة .

واشارت الى انه حينما عرض عليها المخرج محمد حمدي مسلسل السر للمشاركة فيه وقرات السيناريو اعجبت كثيرا به خاصة ان بطولة العمل للنجم حسين فهمي وذلك ماحمسها ثكيرا لقبول دورها في المسلسل والعودة به للجمهور بعد غياب فترة طويلة .

وتابعت انها لايمكن ان تنسى ابدا اول مشهد وقفت فيه امام حسين فهمي فقالت له ” انت عاوزني امثل كده قدامك عادي بعينك الزرقاء دي ” فضحك كثيرا وشعرت معه بجو المحبة والتواضع برغم نجوميته الكبيرة وقدمت معه اداء تمثيليا سيفا الجمهور الفترة القادمة وقت عرض المسلسل .

ونوهت الفت ايضا الى ان مسلسل السر يحمل طابعا تشويقيا مميزا ومختلفا عن اعمال درامية عرضت الفترة السابقة خاصة في موسم رمضان ، وسيلحظ الجمهور ذلك ومكون من 60 حلقة ” دراما سوب اوبرا ” .

واوضحت انه رغم ارهاقها في تصوير المسلسل طيلة الفترة الماضية بسبب كثرة عدد حلقاته الا انها مستمتعة بجو التصوير وكواليسه قائلة ” وحشني التمثيل من زمان ” .

كما اشارت الى انها لايمكن ان تنسى مسلسل ” قضية راي عام ” الذي قدمته مع النجمة يسرا وحقق نجاحا كبيرا وكان شهادة ميلاد جديدة لها مع الجمهور ووضعها في مكانة جيدة بين فنانات جيلها .

وقالت انها تدقق كثيرا في اختياراتها الفنية الفترة الحالية لكونها تريد تعويض غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة والعودة باعمال درامية وسينمائية قوية تحمل مضمونا وروحا مختلفة ويكون ابطالها نجوما كبار مثل حسين فهمي في مسلسل السر ، مشيرة انها لم تتلقى عروضا مميزة فنية حتى عرض عليها مسلسل السر الفترة الماضية .

وعن مدى عدم تقديمها للبطولة المطلقة حتى الان قال ، انه لايشغلها هذا الامر كثيرا لان العمل الفني في رايها بطولة جماعية وليس عمل فردي ومن يفكر في هذه الامور يتعطل فنيا ولايركز في الدور الذي يقدمه للجمهور وذلك هما الاساسي ان تقدم ادوارا تظل في ذاكرة ووجدان الناس لسنوات مثل قضية راي عام .

واستطردت ألفت عمر قائلة ، مفاجءاتي للجمهور في السر انني العب شخصة ارستقراطية لاول مرة في عمل فني منذ بداية مشواري الفني وسعيدة بها للغاية ، وتطلبت مني الاهتمام بتفاصيل دقيقة من حيث الملابس والاكسسوارات وطريقة الاداء والكلام في المشاهد وهي مغامرة فنية بالنسبة لي .

ولفتت إلى انها لاتحب المجاملة في العمل الفني وحينما تعلق على عمل مسلسل او اداء تمثيلي لممثل او نجم معين بالاجياب تكون صادقة فيما تقوله ولايهمها اراء الاخرين لكنها بدات في تعلم انها لاتبوح بكل مافي داخلها للعلن لو كان رايها سلبي في ممثل او عمل معين لان ذلك يضايق صناعه منها ولايتقبلون الامر بصدر رحب.