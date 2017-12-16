حواديت بانتوميم مع مصطفى حزين وفرقته ملامح.. نهاية الشهر

سلوى عثمان يستضيف "مجنوليا"- قاعة خاصة بالزمالك- الممثل مصطفى حزين وفرقته المسرحية "ملامح لفن البانتومايم"؛ لتقديم عرض "حواديت بانتوميم"، يوم 29 ديسمبر الحالي، في حفلتين متتاليتين فى الساعة 5 و8. مصطفى حُزين هو ممثل ومخرج ولاعب بانتوميم، تخرج فى كلية الآداب، قسم المسرح، شعبة تمثيل وإخراج،

سلوى عثمان

يستضيف “مجنوليا”- قاعة خاصة بالزمالك- الممثل مصطفى حزين وفرقته المسرحية “ملامح لفن البانتومايم”؛ لتقديم عرض “حواديت بانتوميم”، يوم 29 ديسمبر الحالي، في حفلتين متتاليتين فى الساعة 5 و8.

مصطفى حُزين هو ممثل ومخرج ولاعب بانتوميم، تخرج فى كلية الآداب، قسم المسرح، شعبة تمثيل وإخراج، جامعة حلوان عام 2004، واشترك فى مجموعة من الورش الفنية بمجال المايم مع بعض الفرق والمخرجين المتخصصين مثل فرقة بامبي الهولندية، والمخرجة كارينا أولا الهولندية، ومؤسسة مهرّجين بلا حدود الفرنسية.

وتأسست فرقة ملامح عام 2004، وفى عام 2005 انطلقت الفرقة بأول عروضها وهو عرض (ميلاد وحاجات وتفاصيل علاقات)، وبعدها انطلقت الفرقة بباقى عروضها وحتى الآن.