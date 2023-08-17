حوادث المرور.. 3 ضحايا على «الدائري» وطريقي الإسكندرية والسويس الصحراوي (تفاصيل)

تسببت حوادث المرور في مصرع 3 أشخاص بينهم فتاتين شقيقتين وإصابة سائق، في حوادث متفرقة وقعت على طرق مصر الإسكندرية الصحراوي والسويس الصحراوي والدائري الأوسطى، اليوم الخميس.

حوادث المرور.. مصرع شقيقتين

في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وقع حادث سير أسفر عن مصرع فتاتين شقيقتين بعدما صدمتهما سيارة مجهولة، مما تسبب في وفاتهما على الفور.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بالكيلو 84، في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثتي شقيقتين أعمارهما من 20 إلى 25 عامًا -مقيمتان بمحافظة المنوفية- وبإجراء التحريات اتضح أنه أثناء عبور الفتاتين للطريق صدمتهما سيارة مجهولة، مما تسبب في وفاتهما ولاذا قائدها بالفرار.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد.

واستمعت أجهزة الأمن لأقوال الشهود، مع جمع المعلومات وتحرير المحضر اللازم والبحث عن السائق المتسبب في الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث أمام أكاديمية الشروق

وفي حادث آخر، لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق السويس الصحراوي بنطاق الشروق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث ومصرع شخص من محافظة المنيا، أثناء عبور الطريق السويس اتجاه القاهرة، أمام أكاديمية الشروق.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتستمتع أجهزة الأمن لأقوال الشهود وجمع المعلومات وتحرير المحضر اللازم والبحث عن السائق المتسبب في الحادث.

انقلاب سيارة ربع نقل

وعلى الطريق الدائري الأوسطى، أصيب سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل اتجاه حلوان بمحافظة القاهرة.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت بلاغًا يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الأوسطي اتجاه حلوان، وبعد بوابه الرسوم وقبل مسجد الفتاح العليم مما تسبب في زحام مروري.

وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص إصابة قائد السيارة نتيجة الحادث.

ونقل المصاب إلى مستشفى بدر لتقلي العلاج اللازم، ورفع رجال المرور آثار الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.