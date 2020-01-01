سيـــاســة

حوادث الطرق تحصد 349 إسرئيليا في 2019 بزيادة 10% عن 2018

ووفقاً للقناة السابعة العبرية، يمثل هذا العدد زيادة بنسبة 10% عن العام الماضي 2018، الذي قتل فيه 316 إسرائيلياً.
عادل عبدالجواد 1:19 ص, الخميس, 2 يناير 20 1:19 ص, الخميس, 2 يناير 20

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أدت حواث الطرق في إسرائيل إلى مقتل 349 إسرائيلياً قتلوا في مختلف الأنحاء بالأراضي المحتلة خلال العام 2019، وفق الإحصائيات الإسرائيلية التي أوردها موقع “عكا” المختص في الشؤون الإسرائيلية

حوادث الطرق شملت 88 قتيلا كانوا من المشاة بمعدل واحد كل 4 أيام

ووفقاً للقناة السابعة العبرية، يمثل هذا العدد زيادة بنسبة 10% عن العام الماضي 2018، الذي قتل فيه 316 إسرائيلياً.

وذكرت الإحصائيات الإسرائيلية أن 88 من القتلى في حوادث الطرق كانوا من المشاة، بمعدل واحد كل أربعة أيام من المارة.

وكان شهر أكتوبر الماضي كان الأكثر عدداً في الضحايا، حيث شهد مقتل 39 شخصاً، مقارنة بمايو الذي قتل فيه أقل عدد بواقع 23 شخصاً.

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بقلم عادل عبدالجواد

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