حوادث الطرق.. انقلاب سيارة محملة بالزلط أعلى «الدائري» ومصرع وإصابة 3 أشخاص

تسبب حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل واصطدامها بسيارات أخرى في كثافات مرورية أعلى الدائري القادم من المعادي اتجاه المنيب.

شهدت حوادث الطرق -اليوم الخميس- انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالزلط أعلى الطريق الدائري القادم من المعادي اتجاه المنيب أمام البساتين، واصطدامها بـ 3 سيارات أخرى، ما أدى لإصابة شخصين وتعطل الحركة المرورية أعلى الطريق، كما لقى عامل مصرعه في حادث بمحافظة قنا.

انقلاب سيارة نقل ثقيل

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغًا من الخدمات المعنية أعلى الطريق الدائري عن وجود كثافات مرورية، بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط، واصطدامها بسيارات أخرى.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية والخدمات المرورية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين وتسيير حركة المرور، مع الاستعانة باودر لرفع الحمولة من الطريق.

كثافات مرورية أعلى الدائري

وتسبب الحادث في كثافات مرورية نتيجة سقوط حمولة الزلط وتهشم السيارات، واتخذ رجال المرور الإجراءات لتسييرها.

على صعيد آخر، ضمن حوادث الطرق اليوم الخميس، لقى عامل مصرعه، في حادث تصادم دراجة نارية، بسيارة ملاكي، أعلى كوبري العبودي، بطريق قنا – قفط الزراعي.

حملات المرور

من جانبها، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إداراته بمديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 3136 مخالفة متنوعة.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسييرها، وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وبين مخالفات المرور: 961 حالة تجاوز السرعة المقررة، 158 سير بدون تراخيص قيادة وتسيير، 7 دراجات نارية مخالفة، 12 مخالفة موقف عشوائي، 14 مخالفة شروط الترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.