«حنين للجمهور ومغامرة فنية كبيرة».. عودة ماجدة الرومي ونجاة للغناء

قرر بعض المطربات الكبار العودة للساحة الفنية بعد غياب سنوات بطرح أغنيات جديدة للجمهور العربي الفترة القادمة ، وأبرزهن النجمة اللبنانية القديرة ماجدة الرومي التي قررت العودة للجمهور بعد غياب طويل بأغنية بيروت السيادة.

الأغنية الجديدة ستكون تعاونا يجمع ماجدة الرومي مع شركة روتانا، والأغنية ستكون من كلمات الراحل نزار قباني ومن ألحان يحيى الحسن وتوزيع ميشيل فاضل.

وتتحدث الأغنية الجديدة عن لبنان بعد ما حدث لها من انفجار مرفأ بيروت وكل ما يدور في العاصمة.

كما أعلن الموسيقار سامي الحفناوي تجهيزه لأغنيات جديدة للمطربة الكبيرة المبتعدة عن الساحة الغنائية لسنوات طويلة” نجاة الصغيرة ” ، وقال في احدى البرامج التليفزيونية أنه يجهز لمفاجأءات كبيرة للجمهور بعودة مطربة بحجم وقيمة ومكانة نجاة الفنية .

حيث أنه كان آخر ظهور لنجاة في مداخلة تليفزيونية مع الاعلامي عمرو أديب العام الماضي ، وحققت مشاهدة جيدة بها .

أكرم عادل :يجب أن تعود بأغنية عصرية حديثة وفي نفس الوقت مناسبة لقيمتها الفنية

يرى مهندس الصوت أكرم عادل ان نجاة تعتبر أيقونة من أيقونات الزمن الجميل ، لذلك عودتها للغناء في هذا التوقيت لين يكون جيدا بالنسبة لها .

حيث أنها لن تستطيع مواكبة العصر الحالي ، لاسيما أنها يجب أن تعود بأغنية عصرية حديثة وفي نفس الوقت مناسبة لقيمتها ومكانتها الفنية .

وأكد عادل أن هذه الأغنية لو قدمت لنجاة ولم تجد الصدى الذي يناسب مكانتها الفنية ، لن يكون شيئا جيدا أبدا وأرى أنه لن يكون هناك الاهتمام الكبير بما ستطرحه موسيقيا .

ولفت الى ان جيل محمد الحلو وعلي الحجار وهم مطربين معروفين ومتواجدين على فترات زمنية متباعدة ، حينما يقدمن أغنية جديدة لايلتفت لها الجمهور بدرجة كبيرة ، فما بالنا بمطربة بعيدة عن السوق والساحة الفنية لسنين طويلة مثل نجاة لن يكون هناك اقبالا كبيرا على ما ستقدمه.

وشدد على أنه من الأفضل أن تظل نجاة محتفظة ببريقها ومكانتها الفنية كأيقونة موسيقية عظيمة في أذهان الجمهور .

اسلام خليل : أمرا ايجابيا قد يقلل من انتشار موجة الأغنيات الهابطة الموجودة في السوق حاليا

وقال الشاعر الغنائي اسلام خليل أن عودة المطربة الكبيرة ماجدة الرومي أو نجاة للغناء والساحة الفنية بعد غياب سنوات طويلة ، سيكون شيئا لافتا ومميزا للجمهور .

حيث أن ذلك أمرا ايجابيا قد يقلل من انتشار موجة الأغنيات الهابطة الموجودة في السوق حاليا ، مشيرا الى اننا لو استرجعنا ذكرياتنا للفنانة الراحلة وردة حينما عادت بمجموعة من الأغنيات في فترة زمنية بعد غيابها مع الملحن صلاح الشرنوبي لاقت نجاحا كبيرا ، ومازالت مسموعة حتى الآن مثل أغنية بتونس بيك .

وأردف أن عودة أي فنان أو مطرب كبير كان بعيدا عن الساحة الغنائية لفترة طويلة ، بالطبع ستكون اضافة قوية في الوقت الحالي ، لاسيما أن فئة الشباب تستمع لأغنيات هؤلاء المطربين الكبار مثل نجاة وكأنهم ليسوا على قيد الحياة حتى الآن ، لأن الجيل الجديد لايعي مثل هؤلاء المطربين وغيرهم .