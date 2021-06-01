“حنوش” عضوًا بمجلس إدارة الإتحاد الأردني للتأمين

وافق مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين، برئاسة ماجد سميرات، علي تسمية ، أسامة حنوش- المدير المفوض لشركة متلايف بفرعي الأردن وفلسطين- عضوًا بمجلس الإدارة بديلًا لـ “منال جرار”.

تعيين حنوش في مجلس إدارة الإتحاد الأردني للتأمين، جاء نتيجة إستقالة منال جرار عضو مجلس الإدارة السابق، ومن المقرر أن يستكمل اسامة حنوش ما تبقي في عُمر الدورة السادسة عشر لمجلس الإدارة الحالي.

تأسس الإتحاد الأردني لشركات التأمين عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في أكتوبر2008 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في يونيو 1989.

ماجد سميرات – رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين

وفي عام 2008 صدر نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (107) لسنة 2008 وتعديلاته الذي ألغى النظام السابق للاتحاد رقم (30) لسنة 1989 وتضمن هذا النظام مجموعة من التعديلات والتغييرات ، أبرزها رفع عدد أعضاء مجلس إدارة الإتحاد من خمسة الى سبعة أعضاء ، واتاحة الفرصة لرؤساء مجالس إدارات شركات التأمين ونوابهم بالإضافة الى المدراء العامين والمدراء المفوضين للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الإتحاد .

وتضمنت التعديلات، إعادة صياغة أهداف ومهام الاتحاد ليتولى مجموعة من المهام أبرزها النهوض بالعمل التأميني والإرتقاء به والتعاون والتنسيق مع هيئة التأمين والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً، بالإضافة الي زيادة الوعي التأميني، وعقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية واجراء البحوث والدراسات والاحصائيات المتعلقة بقطاع التأمين، إصدار المطبوعات والنشرات الدورية حول التأمين، تسوية الذمم المالية بين أعضائه من خلال التقاص ووضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بين الشركات.