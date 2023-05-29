حنورة: طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي للمدارس تنتظر موافقة «التعليم»

قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، إنه من المخطط طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي للمدارس الفترة المقبلة .

وأوضح خلال كلمته بالقمة السنوية للاستثمار في التعليم، أنه تم تخصيص الاراضي بالفعل وهي جاهزة للطرح وفي انتظار موافقة وزارة التعليم .

وأضاف أن مجال التعليم من المجالات الجاذبة للاستثمار، والقطاع الخاص له دور هام فيه، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم تشرف بشكل جيد علي أداءه في المدارس.

وأشار إلي أن هناك تجارب عدة للوازة مع القطاع الخاص، ومن أولها المشروع القومي للمدارس الذي تم طرحه منذ عام 2007، والذي لم يتم تنفذه في هذه الفترة.

وأضاف أنه تم طرح المشروع من جديد في عام 2018 ولاقي إقبال جيد، مستهدفا الطبقة المتوسطة العليا والدنيا، موضحاً أن الحكومة وفرت الأراضي، والتي تعد الجزء الاستثماري الضخم في تكلفة المدارس، وخاصة في المناطق الجديدة، وتركت التصميم والتمويل والإدارة للقطاع الخاص، مع استمرار ملكية الدولة للأرض بحق انتفاع رمزي.

وأكمل حنورة، أنه تم البدء في أول مرحلة مكونة من 56 مدرسة في 16 محافظة، وطرحت علي هيئة مجموعات مكونة من 3 مدارس في المنطقة الجغرافية الواحدة، مضيفا إن العروض تقدمت على نحو ٢٤ مدرسة فقط.