حنورة : اتفاقية مع الاتصالات والكهرباء لتغطية مشروع 1.5 مليون فدان

قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، اليوم الأحد, إن الشركة وقعت علي عدة بروتوكولات مع أكثر من وزارة شملت بروتوكول مع وزارة الاتصالات، لتغطية مناطق الفرافرة والمنيا وتوشكي بشبكة اتصالات خلال شهر مايو ويونيو المقبلين.

و أضاف – خلال اليوم الثاني من “ملتقي مصر الثالث للاستثمار ” – أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الكهرباء لتغطية مناطق الـ 1.5 مليون فدان بشبكة كهرباء.

و تابع : ” تم تسليم أراضي تتبع المشروع لشركات بترول لإقامة عدد من محطات البنزين لتموين السيارات ووسائل النقل”.

و أشار إلى أنه يجرى الإعداد لمناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، ومناطق لوجيستية تجمع من أول النقل والتغليف، وكل تلك الأنشطة ستصاحب النشاط الزراعي لـ 1.5 مليون فدان، خلاف مشروعات للإنتاج الداجني ومصانع لإنتاج زيت الزيتون والجيجوبا وأيضا السكر.

و أضاف أنه سيتم عمل محطات تحلية للمياه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص الـ “pot ” والـ “ppp” في عدة مناطق بمشروع الـ 1.5 مليون فدان.