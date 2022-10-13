حنفي جبالي يلتقي رئيسة مجلس النواب الرواندي

على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيسة مجلس النواب الرواندي موكاباليسا دوناتيل .

وفي مستهل اللقاء عبرت رئيسة مجلس النواب الرواندي عن بالغ تقديرها للمشاركة الرفيعة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي برواندا ،مؤكدة على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الرواندية على كافة الأصعدة والمستويات ،معربة عن رغبتها في تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الرواندية وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانين .



من جانبه، عبر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن بالغ اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء في ظل العلاقات الأخوية التي تربط مصر ورواندا ،مؤكداً على انتماء مصر الأصيل لمحيطها الأفريقي واعتزازها بذلك ، وخلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود الدولة المصرية لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 .

وفي نهاية اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدعوة لرئيسة مجلس النواب الرواندي لزيارة مصر لتعزيز التعاون البرلماني المصري الرواندي.