«حنفي جبالي» يعقد اجتماعاً مع أعضاء المجموعة البرلمانية الإفريقية

على هامش المشاركة على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة حالياً في مملكة البحرين،وفي إطار الحرص على تعزيز العلاقات المصرية – الإفريقية خاصة على الصعيد البرلماني، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اجتماعاً مع أعضاء المجموعة البرلمانية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي أكد خلاله على الانتماء المصري الراسخ للقارة والاعتزاز المصري بالهوية الإفريقية.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الأهمية الخاصة التي توليها مصر لقضايا قارتها الإفريقية، وهو ما ينعكس على الحرص المصري على الدفاع عن المصالح والقضايا في كافة المحافل الدولية.

خلال اللقاء، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر للمكتب الاقليمي للاتحاد، مؤكداً على أن استضافة مصر لهذا المكتب الاقليمي إنما تأتي في إطار الحرص المصري على تقديم الدعم للأشقاء في البرلمانات الإفريقية، فضلاً عن تنسيق الجهود البرلمانية العربية – الإفريقية تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها ثمنت رئيسة الجمعية الوطنية التنزانية ورئيسة المجموعة البرلمانية الإفريقية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي الدور المصري الراسخ والتاريخي في القارة ، وكذلك الدور المصري الداعم حالياً لدول القارة على كافة المستويات، مؤكدين ترحيبهم التام باستضافة مصر للمكتب الاقليمي للاتحاد البرلماني الدولي لدعم البرلمانات العربية والإفريقية خدمة لمصالح وقضايا الشعوب .