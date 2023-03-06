حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه بمجلس النواب اليوم الاثنين فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المُرافق له.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – الأردنية على كافة المستويات، مُشيداً بحالة الزخم الإيجابي المُستمرة في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز ودعم التعاون البرلماني المصري الأردني، خاصة على مستوى تبادل الخبرات البرلمانية، كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقف المصري من قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً على أن مصر لا تعارض التنمية لإثيوبيا ولكن تريد اتفاقاً قانونياً مُلزماً لملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر المائية، مُثمناً الدعم الأردني للموقف المصري في تلك القضية الوجودية للشعب المصري.

من جانبه، أكد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني على تاريخية العلاقات الأردنية – المصرية، مُشيراً إلى أن هناك تنسيق دائم بين البلدين الشقيقين إزاء مُختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، والتي يتوافق فيها الموقف الأردني والمصري بشأن ضرورة الوصول لحل عادل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية في هذا الصدد، كما تناول رئيس مجلس الأعيان الأردني الأوضاع في المنطقة العربية مُديناً التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية العربية.