حنفي جبالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الأربعاء روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بروحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا مكانة فلسطين المميزة في قلوب المصريين والعرب جميعاً، مُشدداً على التزام الدولة المصرية والشعب المصري بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفلسطينية مع تقديم كافة أشكال الدعم للمجلس الوطني الفلسطيني من أجل القيام بدوره كممثل للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على اعتزازه بهذا اللقاء ، مشيراً إلى أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر لفلسطين، مؤكداً على فخره بجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكبيرة في مواجهة الارهاب، مُشدداً على أنه لولا تلك الجهود لسقطت المنطقة بالكامل في يد الارهاب ومُشيداً أيضاً بجهود الدولة المصرية في لم شمل البيت الفلسطيني الداخلي.