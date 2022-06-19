حنفي جبالي يبحث مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي تعزيز التعاون المشترك

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس اليوم الأحد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس الاتحاد البرلماني الدولي، مُقدماً الشكر له على مجهوداته في رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وإنجاح رسالة الاتحاد البرلماني الدولي في نشر قيم الديمقراطية في ضوء خبراته البرلمانية، مُشيداً بالدعم المُقدم منه لشباب البرلمانيين، والذي ظهر خلال فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري.



وتطرق جبالي خلال اللقاء إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي والتي تعود إلى مائة عام، مؤكداً على وجود إرادة جادة من مجلس النواب المصري لتعزيز تلك العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في شتي المجالات البرلمانية.

من جانبه، أعرب دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن بالغ اعتزازه وتقديره لذلك اللقاء والذي يأتي عقب الاستضافة الناجحة لمجلس النواب المصري لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي عقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ.

وأشاد باختيار قضية تغير المُناخ على جدول أعمال المؤتمر، مؤكدا على ضرورة وجود خُطوات ملموسة لحل تلك القضية الوجودية، كما أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بالعلاقات التاريخية والوطيدة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري.