حنفي جبالي يؤكد لنظيره الأردني تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية – الأردنية على كافة الأصعدة والمستويات، مشددا على حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات المُشتركة، والعمل على إيجاد حلول للقضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية .

وعلى الصعيد البرلماني، أكد المُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية تعزيز التعاون البرلماني المصري – الاردني، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الأردنية تجاه القضايا الإقليمية، وفي هذا الصدد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تدشين جمعية الصداقة والأخوة البرلمانية بين مصر والمملكةالأردنية الهاشمية، مؤكداً أنها ستكون رافداً مُهماً لتعزيز العلاقات المصرية الاردنية.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأردني على خصوصية العلاقات الأردنية – المصرية على شتى المستويات، مشددا على محورية وأهمية التنسيق المصري الاردني إزاء القضايا الاقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا ضرورة تعزيز آلية التعاون الثلاثية المصرية – الأردنية – العراقية، كما أكد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الاردني على التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الأردنية لتكون على مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.