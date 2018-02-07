حنفى: إنشاء غرفة عربية هندية لربط اقتصاد المنطقة بالعالم

محمد مجدىتم الاتفاق بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية على إنشاء غرفة عربية هندية تضاف للغرف العربية الأجنبية المشتركة والبالغ عددها 15غرفة، لتكون بمثابة جسور لربط الاقتصاد العربى بالعالم وفتح مجالات وآفاق للاستثمار المتبادل.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده السفير أحمد أبو الغيط الأمين

محمد مجدى

تم الاتفاق بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية على إنشاء غرفة عربية هندية تضاف للغرف العربية الأجنبية المشتركة والبالغ عددها 15غرفة، لتكون بمثابة جسور لربط الاقتصاد العربى بالعالم وفتح مجالات وآفاق للاستثمار المتبادل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع نائل الكباريتى رئيس اتحاد الغرف العربية والدكتور خالد حنفى أمين عام الاتحاد بحضور الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكى وكمال حسن على الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية.



وصرح الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية، فى بيان صحفى، بأن الاجتماع بحث أيضا الترتيبات لعقد القمة الاقتصادية العربية البرازيلية المشتركة التى سوف تعقد فى سان بان باولو بداية شهر أبريل المقبل بالبرازيل، بحضور رئيس الجمهورية وقيادات المال والأعمال والسياسة فى أمريكا اللاتينية وذلك لتفعيل خطة الربط الاقتصادى بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية التى أطلقتها جامعة الدول العربية.

وأضاف حنفى أنه تم الاتفاق على أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا كبيرا بين الجامعة واتحاد الغرف العربية لتحقيق الأهداف والمرتكزات الأساسية للسوق العربية المشتركة وتدعيم الاقتصاد العربى الذى يساهم فى زيادة الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل وذلك بأدوات واليات حديثة تعتمد على التكنولوجيا، مشيرا الى أن السفير أحمد أبو الغيط أشاد بدور اتحاد الغرف العربية، باعتباره الممثل للقطاع الخاص العربى منذ الخمسينيات والذراع الاقتصادى للجامعة العربية سواء فى المنطقة العربية أو على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا العام سوف يشهد أحداثا اقتصادية كبيرة بحضور ملوك ورؤساء من المنطقة والعالم، ينظمها اتحاد الغرف العربية سواء على المستوى العربى أو الأوروبى أو الآسيوى أو الأمريكى بشماله وجنوبه.