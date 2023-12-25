حنا حنانيا: 70 % من دخل بيت لحم من السياحة وتوقف الآن

قال رئيس بلدية بيت لحم، حنا حنانيا إن عيد الميلاد هذا العام يمر على المدينة وكافة المدن الفلسطينية بشكل مختلف عن الاعوام السابقة نتيجة العدوان الغاشم على قطاع غزة حيث ترتكب أبشع جرائم القتل من جهة القتل والتطهير العرقي وكميات القتل لايمكن لعقل بشري أن يستوعبها



وأوضح في لقاء عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : “ليست غزة بمفردها فالضفة الغربية تشهد حصارا عسكريا من قوات الاحتلال كل مداخل بيت لحم على سبيل المثال مغلقة فيما عدا بعضها المسيطر عليه من قبل قوات الاحتلال”.



ولفت إلى أن قرار الجهات المعنية والكنائس إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد ليس قرارا كنسيا أو حكوميا فقط بل قرارا شعبيا ، موضحا أنه تم استطلاع رأي الأهالي في المدينة وكان هناك حالة إجماع بإلغاء الاحتفالات مع الحفاظ على روح عيد الميلاد بإقامة الصوات والطقوس الدينية”.

وتابع: “لأول مرة لا يكون هناك شجرة وهي مظهر رئيسي من مظاهر الاحتفالات وهو احتفال دولي وعالمي يأتينا الزوار العاديين والرسميين من كافة أنحاء العالم بحضور القناصل ورئيس الوزراء كما أن أهالي المدينة بعد استطلاع الآراء قالوا لايكون هناك عيد في ظل العدوان على قطاع غزة خاصة أن النسبة الأعلى من الشهداء هم من الاطفال وهي حرب ضد الأطفال والمدنيين بغزة”.



وعن الآثار الاقتصادية على المحافظة قال : “بيت اللحم بالأخص تعتمد كلية على القطاع السياحي والذي توقف مباشرة ببدء العدوان على قطاع غزة وتعتمد بيت لحم كمحافظة على 70% من دخلها على قطاع السياحة بشكل مباشرة وبقية القطاعات تعتمد على القطاع السياحي بشكل غير مباشر وبالتالي فإن توقف القطاع يعني حالة مأساة كبيرة على سكان المدينة”



وأضاف: “كافة القطاعات تعتمد بشكل غير مباشر على القطاع السياحي سواء مطاعم أو مقاهي السياحية ومحال التحف والتجارة حتى باعة اللحوم والخضروات والفواكه وهم من يبيعون للمطاعم التي تعد الطعام للضيوف فهي بمثابة عجلة اقتصادية كاملة عندما تتوقف تتوقف الحياة”.



وشدد على أن رسالة عيد الميلاد ببيت لحم هذا العام هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.