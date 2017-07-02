حنا تعالج الأورام بأمريكا في الجلسة الثانية لمصر تستطيع

حنا: نجحت فى إدخال أساليب جديدة لعلاج الأورام فى أمريكا هالة سالم: نطالب بأنشاء هيئة عليا للدواء منفصلة عن وزارة الصحة وجيه: مصر أصبحت مركزا عالميا لعلاج مرضى فيروس "سي" ولاء البري وهاجر عمران: أكدت الدكتورة ماري حنا، استشاري طب علاج الأورام بالولايات المتحدة الأمريكية، أنها أسهمت فى إدخال أ

حنا: نجحت فى إدخال أساليب جديدة لعلاج الأورام فى أمريكا

هالة سالم: نطالب بأنشاء هيئة عليا للدواء منفصلة عن وزارة الصحة

وجيه: مصر أصبحت مركزا عالميا لعلاج مرضى فيروس “سي”



ولاء البري وهاجر عمران:

أكدت الدكتورة ماري حنا، استشاري طب علاج الأورام بالولايات المتحدة الأمريكية، أنها أسهمت فى إدخال أساليب جديدة فى علاج مرضى الأورام بشكل متكامل فى أمريكا.

وقالت فى الجلسة الثانية فى مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” التى أدارها الإعلامي عمرو الكحكى، أمتلك خبرة تتعدى الـ20 عاما فى هذا المجال، وتلك الخبرة هى التى مكنتنى من إدخال أساليب جديدة فى علاج المرضى المصابين بالأورام، وهذه الأساليب تم تطبيقها بنجاح.

وأضافت: بالرغم من التقدم الذى تشهده أمريكا إلا أن هناك فجوة فى نظام الطب الذى تتبعه الولايات المتحدة، خاصة فى تخصصات العلاج النفسي والجسدي، وهذه الفجوة هى التى نعمل حاليا على تقليلها وتجنب سلبياتها.

وقالت أماني حسنين المدرس بنيويورك سيتى، إن منظومة الرعاية الصحية فى المدارس الأمريكية يتم تطويرها سنويا، والمواطن الأمريكي يعلم جيدا حقوقه والخدمات الطبية التى يتلقاها، وهناك حوالى 300 مليون نسمة، ولا يحصل على الدعم الحكومي فى مجال الرعاية الطبية غير الفقراء فقط، أما الأغنياء فيتحملون تكاليف علاجهم بالكامل، والحكومة الأمريكية تقوم بصورة دورية بمراجعة قوانين الرعاية الصحية لتحقيق العدالة.

وطالبت هالة سالم- صيدلانية- بإنشاء هيئة عليا للدواء تكون منفصلة تماما عن وزارة الصحة، ومعنية بتوفير الدواء والعمل على تصنيعه محليا، وذلك لصالح المرضى.

وقالت إنه بات من الضروري إيجاد سياسات استراتيجية لوزارة الصحة لا تتغير بتغير الوزير.

ودعا تامر وجيه- من شركة تور اند كيور- والمسئول عن إنتاج دواء فيروس “سي” إلى الاستثمار في جميع مجالات البحث العلمي، مؤكدا أن مردود هذا الاستثمار ربما يضاعف عشرات المرات بعض الاستثمارات الأخرى، وقال إن مصر كانت تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس سي والآن أصبحت رائدة فى مكافحة هذا المرض، مشيرا إلى أن تكاليف العلاج كانت تصل إلى مائة ألف دولار، لكن القيادة السياسية في مصر رأت من الواجب عليها توفير العلاج لمرضى فيروس سي بتكلفة أقل بكثير، وهذا ما حدث بالفعل ونجحنا فى تحقيقه.

وقال وجيه “حاليا نحن نجحنا فى أن نصبح في مصر مركزا لعلاج هذا المرض على مستوى العالم، وهناك ما يقرب من 180 مليون مريض فى العالم ينتظرون العلاج، ومصر تقدمه بأقل التكاليف، وحاليا هناك 12 دولة يتدفق منها مرضى للعلاج في مصر من بينهم سويسرا والسويد وفرنسا وتركيا ورومانيا، وهذا يسهم فى تحسين الصورة الذهنية لمصر والترويج للسياحة.