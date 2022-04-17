حنان مطاوع ووفاء عامر بطلات في رمضان .. بطولة تأخرت وإشادة من الجمهور

قدم الموسم الرمضاني هذا العام مسلسلات لفنانات كبطولة لأول مرة في مشوارهن الفني منذ سنين طويلة ، وأبرزهن الفنانة حنان مطاوع التي قدمت مسلسل ” وجوه” وشاركها بطولته عابد عناني وكوكبة من الفنانين ، من تأليف محمد علي إبراهيم و إنتاج MGR “ممدوح شاهين” وإخراج معتز حسام، ويضم المسلسل 3 حكايات مختلفة الأولى بعنوان وش ثالث والثانية بعنوان ميتا فيرس إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.

أيضا قدمت الفنانة وفاء عامر بطولة مسلسل “بيت الشدة” وشاركها بطولته أحمد وفيق ، تأليف ناجى عبد الله، وإخراج وسام مدنى.

محمود قاسم : حنان تأخرت كثيرا في تقديم البطولة الدرامية في شهر رمضان تحديدا

أكد الناقد الفني محمود قاسم أن حنان مطاوع فنانة متميزة للغاية وأهم بكثير من نجمات حصلن على بطولات بعلاقاتهن .

وأكد أن حنان تأخرت كثيرا في تقديم البطولة الدرامية في شهر رمضان تحديدا ، لكنها من الممثلات التي يستطعن تقمص الدور ولديها قدرة على اقتناص الكاميرا في أدوارها.

وأشار إلى ان وفاء قوية فنيا لكن ليست بدرجة تميز حنان مطاوع ، لكنها فنانة كبيرة تعمل في المجال الفني منذ 25 عاما فقد قدمت بطولة أمام الفنان عادل اما في فيلم الواد محروس بتاع الوزير وقدمت مسرحا أمام فنانين كبار .

محمد قناوي : الاثنان قدما مسلسلات مميزة سواء وجوه لحنان أو بيت الشدة لوفاء

يرى الناقد الفني محمد قناوي أن هناك فنانات حصلن على بطولات السنين الماضية في الدراما التليفزيونية بعلاقاتهم الاجتماعية وأموالهم ، لكن حنان مطاوع حقيقة حصلت على بطولة مسلسل وجوه في شهر رمضان بموهبتها الفنية القوية وقدمت القصة الأولى لمسلسل وجوه في 15 حلقة الماضية بتميز من حيث انفعالاتها ومشاعرها وأدائها .

وأضاف أن وفاء عامر قدمت منذ سنين طويلة بطولة مسلسل تحية كاريوكا ومنذ لك الوقت لم تقدم أي بطولة درامية ، وكان مفترض أن تقدم بطولة مسلسل السر مع النجم حسين فهمي في شهر رمضان لكن لم يعرض للمشاهدين هذا الموسم ، لافتا الى انها تقدم مسلسل مميز في الشهر الكريم ” بيت الشدة ” ايضا وتجسد فيه شخصية مختلفة عنها وقصته جديدة ، لكن دورها في مسلسل راجعين ياهوى مع النجم خالد النبوي أفضل من بيت الشدة ، مؤكدا ان عرضه على قنوات محدودة لاتحقق له انتشارا جماهيريا كبيرا ، ووفاء من أنصار اختيار الدور وتأثيره في الأساس .

وأردف قائلا إن الدراما التليفزيونية تتطلب البطولة الجماعية ومن الأفضل الا تعتمد على وان مان شو فهي تختلف عن السينما التي تقدم بطلا للفيلم السينمائي.