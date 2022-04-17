ثقافة وفنون

حنان مطاوع ووفاء عامر بطلات في رمضان .. بطولة تأخرت وإشادة من الجمهور

قدمت الفنانة وفاء عامر بطولة مسلسل "بيت الشدة" وشاركها بطولته أحمد وفيق تأليف ناجى عبد الله وإخراج وسام مدنى
أحمد حمدي 5:37 م, الأحد, 17 أبريل 22 5:37 م, الأحد, 17 أبريل 22

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قدم الموسم الرمضاني هذا العام مسلسلات لفنانات كبطولة لأول مرة في مشوارهن الفني منذ سنين طويلة ، وأبرزهن الفنانة حنان مطاوع التي قدمت مسلسل ” وجوه” وشاركها بطولته عابد عناني وكوكبة من الفنانين ، من تأليف محمد علي إبراهيم و إنتاج MGR “ممدوح شاهين” وإخراج معتز حسام، ويضم المسلسل 3 حكايات مختلفة الأولى بعنوان وش ثالث والثانية بعنوان ميتا فيرس إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.

أيضا قدمت الفنانة وفاء عامر بطولة مسلسل “بيت الشدة” وشاركها بطولته أحمد وفيق ، تأليف ناجى عبد الله، وإخراج وسام مدنى.

محمود قاسم : حنان تأخرت كثيرا في تقديم البطولة الدرامية في شهر رمضان تحديدا

أكد الناقد الفني محمود قاسم أن حنان مطاوع فنانة متميزة للغاية وأهم بكثير من نجمات حصلن على بطولات بعلاقاتهن .

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وأكد أن حنان تأخرت كثيرا في تقديم البطولة الدرامية في شهر رمضان تحديدا ، لكنها من الممثلات التي يستطعن تقمص الدور ولديها قدرة على اقتناص الكاميرا في أدوارها.

وأشار إلى ان وفاء قوية فنيا لكن ليست بدرجة تميز حنان مطاوع ، لكنها فنانة كبيرة تعمل في المجال الفني منذ 25 عاما فقد قدمت بطولة أمام الفنان عادل اما في فيلم الواد محروس بتاع الوزير وقدمت مسرحا أمام فنانين كبار .

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محمد قناوي : الاثنان قدما مسلسلات مميزة سواء وجوه لحنان أو بيت الشدة لوفاء

يرى الناقد الفني محمد قناوي أن هناك فنانات حصلن على بطولات السنين الماضية في الدراما التليفزيونية بعلاقاتهم الاجتماعية وأموالهم ، لكن حنان مطاوع حقيقة حصلت على بطولة مسلسل وجوه في شهر رمضان بموهبتها الفنية القوية وقدمت القصة الأولى لمسلسل وجوه في 15 حلقة الماضية بتميز من حيث انفعالاتها ومشاعرها وأدائها .

وأضاف أن وفاء عامر قدمت منذ سنين طويلة بطولة مسلسل تحية كاريوكا ومنذ لك الوقت لم تقدم أي بطولة درامية ، وكان مفترض أن تقدم بطولة مسلسل السر مع النجم حسين فهمي في شهر رمضان لكن لم يعرض للمشاهدين هذا الموسم ، لافتا الى انها تقدم مسلسل مميز في الشهر الكريم ” بيت الشدة ” ايضا وتجسد فيه شخصية مختلفة عنها وقصته جديدة ، لكن دورها في مسلسل راجعين ياهوى مع النجم خالد النبوي أفضل من بيت الشدة ، مؤكدا ان عرضه على قنوات محدودة لاتحقق له انتشارا جماهيريا كبيرا ، ووفاء من أنصار اختيار الدور وتأثيره في الأساس .

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وأردف قائلا إن الدراما التليفزيونية تتطلب البطولة الجماعية ومن الأفضل الا تعتمد على وان مان شو فهي تختلف عن السينما التي تقدم بطلا للفيلم السينمائي.

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بقلم أحمد حمدي

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